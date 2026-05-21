فتاة النمسا تتقدم بتظلم للنائب العام لإعادة فتح قضية الفنان محمود حجازي

أصدرت فتاة النمسا، صاحبة الاتهام الموجه إلى الفنان محمود حجازي في القضية المعروفة إعلاميًا، بيانًا كشفت خلاله عن تطورات وصفتها بـ«المفصلية»، مؤكدة أنها تقدمت رسميًا في مصر بتظلم إلى النائب العام للمطالبة بإعادة فتح ملف القضية من جديد، بعد التصريحات التي خرجت مؤخرًا والتي تحدثت عن انتهاء القضية وإغلاقها بشكل نهائي.

وقالت في بيانها إنها لن تتنازل عن حقها مهما طال الوقت، مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وأنها ما زالت متمسكة بكافة الإجراءات القانونية التي تراها كفيلة بإظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

وأكدت في البيان أن الفنان حاول التواصل معها هاتفيًا مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه يتواجد حاليًا في إيطاليا، وعلى مسافة قريبة من محل إقامتها في النمسا، لكنها شددت على أنها ترفض أي محاولات للالتفاف على المسار القانوني، وأن القضية بالنسبة لها لم تنتهِ بعد.