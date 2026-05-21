بفيديو طريف.. أحمد السقا يتفاعل مع أحدث أغاني محمد حماقي

شارك الفنان أحمد السقا متابعيه عبر حسابه الشخصي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يرقص في أحد مشاهده الشهيرة من فيلم شورت وفانلة وكاب، وذلك على أنغام أغنية «قالوا عني إيه» للفنان محمد حماقي، والتي طُرحت مؤخرًا ضمن ألبومه الجديد «سمعوني».

ونشر السقا الفيديو عبر حسابه على «فيسبوك»، وأرفقه بتعليق قال فيه: «وأنت بتسمع أغنية حماقي الجديدة»، في إشارة إلى تفاعله مع الأغنية التي لاقت انتشارًا واسعًا منذ طرحها.

ألبوم محمد حماقي

وفي السياق نفسه، أطلق محمد حماقي أولى أغنيات ألبومه الجديد «سمعوني» بعنوان «قالوا عني إيه»، عبر موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، إلى جانب بثها على عدد من محطات الإذاعة.

كما روّج حماقي للأغنية من خلال حسابه على «إنستجرام»، حيث نشر جزءًا من كلماتها، داعيًا جمهوره للاستماع إليها كاملة عبر المنصات الرقمية المختلفة