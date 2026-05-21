الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رونالدو يبتسم أخيرا.. النصر يحسم لقب الدوري السعودي بالفوز على ضمك برباعية

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حسم فريق النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين عقب الفوز على فريق ضمك بنتيجة 4-1، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف النصر ساديو ماني وكومان ورونالدو هدفين في الدقائق 34 و52 و63 و81 من انطلاق اللقاء.

انهمرت دموع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريق النصر وضمك في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تسجيله هدفين ليقرب فريقه من حسم اللقب.

وانهمرت دموع رونالدو عقب تسجيله هدفين متتالين لفريقه ليتقدم بنتيجة 4-1، بسبب قربه من حسم اللقب رسميا لصالح النصر.

تشكيل النصر

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضمك، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق النصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبد الإله العمري و إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: أيمن يحيى - عبد الله الخيبري و كينجسلي كومان.

الهجوم: ساديو ماني - جواو فيليكس و كريستيانو رونالدو.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: نواف العقيدي - نادر الشراري - عواد أمان - سعد الناصر - سالم النجدي - جابرييل أنجيلو - عبد الرحمن غريب - محمد مران و عبد الله الحمدان.

ترتيب الفريقين

ويحتل نادي النصر،صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 86 نقطة.

فيما يحتل فريق ضمك المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة،  ليتأكد هبوطه رسميا لدوري يلو السعودي. 

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
