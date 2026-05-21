مفاوضات مشتعلة بين طهران وواشنطن.. اليورانيوم ومضيق هرمز يعرقلان الانفراج

صرح مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء بأنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن، لكن الخلافات تقلصت".

وأضاف المسؤول أن "تخصيب إيران لليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وأن هذا "أهم من أي شيء آخر نتحدث عنه".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "سنصادر اليورانيوم عالي التخصيب، سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه. لا نريده. ربما سندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحصلون عليه".

وأوضح ترامب "نحن نتفاوض، وسنرى، لكننا سنحقق هذا الهدف بطريقة أو بأخرى. أقول إننا دمرنا 85% من قدراتهم الصاروخية. الآن بات من الصعب عليهم بناء صواريخ أو طائرات مسيرة".