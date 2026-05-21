كارثة للبنتاجون.. إيران تدمر 20% من الطائرات الأمريكية المسيرة

دمرت إيران أكثر من عشرين طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper تابعة للقوات الأمريكية منذ بداية الحرب، ما يمثل خسارة فادحة تُقدر بنحو مليار دولار، أي ما يعادل 20% من مخزون البنتاجون من هذه الطائرات المسيرة التي يصعب استبدالها قبل الحرب.

وبحسب مصدر مطلع، فقد أُسقطت العديد من هذه الطائرات المسيرة الهجومية أثناء تحليقها بنيران إيرانية، بينما دُمر بعضها الآخر على الأرض جراء ضربات صاروخية أو حوادث عرضية، وفقا لما أفادت به وكالة بلومبرج الأمريكية.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وأن هذا "أهم من أي شيء آخر نتحدث عنه".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "سنصادر اليورانيوم عالي التخصيب، سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه. لا نريده. ربما سندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحصلون عليه".

وأوضح ترامب "نحن نتفاوض، وسنرى، لكننا سنحقق هذا الهدف بطريقة أو بأخرى. أقول إننا دمرنا 85% من قدراتهم الصاروخية. الآن بات من الصعب عليهم بناء صواريخ أو طائرات مسيرة".