قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى.. وتجهيز أكثر من 6700 ساحة بالمحافظات
طقس الجمعة 22 مايو 2026 في مصر وتحذيرات من الشبورة والأمطار
لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية
مبلغ ضخم.. ما مكافأة آرسنال بعد تتويجه بالدوري الانجليزي الممتاز؟
مفاوضات مشتعلة بين طهران وواشنطن.. اليورانيوم ومضيق هرمز يعرقلان الانفراج
الري: صيانة 600 محطة رفع واستعدادات مكثفة لتأمين احتياجات المياه خلال الصيف
تراجع نسب الأمية والغياب.. مؤشرات جديدة تكشف تطور التعليم قبل الجامعي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 أفراد لدعمهم حزب الله في لبنان
حصانة ضد السعار بالمحافظات.. الزراعة: تعقيم 1122 كلبًا للحد من التكاثر العشوائي
الأوقاف : نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها للمجتمع
بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
مصرع 3 وإصابة 7 في تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بصحراوي إسنا الغربي بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصانة ضد السعار بالمحافظات.. الزراعة: تعقيم 1122 كلبًا للحد من التكاثر العشوائي

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
شيماء مجدي

كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الميدانية لتحصين وتعقيم كلاب الشوارع بمختلف المحافظات، في إطار خطة موسعة تستهدف الحد من انتشار مرض السعار وتعزيز إجراءات الحفاظ على الصحة العامة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.


وأكدت الوزارة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل تنفيذ برامج التحصين والتعقيم وفق آليات علمية وإنسانية تراعي قواعد الرفق بالحيوان، مشيرة إلى أن الحملات شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في المناطق الأكثر كثافة للكلاب الضالة، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.


وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة أن إجمالي أعداد الكلاب التي تم تحصينها ضد مرض السعار منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن بلغ نحو 8 آلاف و254 كلبًا، فيما جرى تنفيذ عمليات تعقيم لنحو 1122 كلبًا، في خطوة تستهدف الحد من التكاثر العشوائي للكلاب بالشوارع بطريقة آمنة وحضارية.


وأشار التقرير إلى أن حملات التحصين والتعقيم يتم تنفيذها من خلال فرق بيطرية مدربة، بالتنسيق مع الجهات المحلية ومنظمات الرفق بالحيوان، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق المستهدفة، مع توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات بعد إجراء عمليات التعقيم.


ومن جانبه، أشاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذه الحملات، مؤكدًا أن التعاون بين أجهزة الدولة والجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة العامة.


وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التحصين والتعامل الإنساني مع الحيوانات، لافتًا إلى أن مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لا تعتمد فقط على الإجراءات البيطرية، وإنما تحتاج أيضًا إلى مشاركة مجتمعية فعالة وتكاتف من مختلف الجهات المعنية.


وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوسيع نطاق حملات التحصين والتعقيم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسعار والحفاظ على التوازن البيئي والصحي داخل المجتمع.

الزراعة كلاب الكلاب الضالة السعار الخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ناصر ماهر

هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟

الأهلي

رحيل 4 نجوم عن الأهلي بعد ضياع لقب الدوري

الجناينى

أخطأت وأعتذر للجميع.. عمرو الجنايني يخرج عن صمته بعد تصريحه ولو كره الكافرون

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح العواري

عبد الفتاح العواري: الله أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة لعظيم مكانتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنفي طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط

وزير الأوقاف يستقبل راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقاهرة للتهنئة بعيد الأضحى

وزير الأوقاف يستقبل راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقاهرة للتهنئة بعيد الأضحى

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد