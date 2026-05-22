٢٢ لاعبا في المران الأول للمنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم

انطلق، اليوم معسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

ودية روسيا

ويخوض المنتخب ودية مع روسيا يوم ٢٨ مايو الحالي قبل السفر يوم ٣٠ إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم ٦ يونيو المقبل.

جلسة مع اللاعبين

وعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران المنتخب، الذي شهد مشاركة ٢٢ لاعباً وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.