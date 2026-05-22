صحف إسبانيا: استدعاء حمزة عبد الكريم لقائمة كأس العالم 2026 خطوة جريئة

تصدر اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، المحترف ضمن صفوف شباب برشلونة الإسباني، اهتمامات الصحافة الإسبانية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد استدعائه إلى القائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسبانية بأنها جريئة وتعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته رغم صغر سنه.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن المدير الفني شهدت عدة ملاحظات لافتة، أبرزها الاعتماد على عدد كبير من حراس المرمى، إلى جانب وجود أسماء تمتلك خبرات دولية مثل محمود حسن تريزيجيه، فيما لفتت الأنظار بقوة إلى استدعاء المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم صاحب الـ18 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضم اللاعب يُعد مفاجأة كبيرة، خاصة أنه لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لنادي برشلونة أو يخض أي مباراة دولية مع المنتخب الأول، إلا أن مستواه المتطور مع فرق الشباب دفع الجهاز الفني لمنحه فرصة التواجد ضمن القائمة الأولية.

من جانبها، أكدت صحيفة «سبورت» أن تزايد عدد لاعبي برشلونة المشاركين في مونديال 2026 يعكس قوة أكاديمية النادي، مشيرة إلى أن حمزة عبد الكريم أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل النادي الكتالوني خلال فترة قصيرة، بفضل تطوره السريع ومساهماته الهجومية مع فريق تحت 19 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن متابعة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن للاعب جاءت نتيجة تطور مستواه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم للتنسيق مع برشلونة من أجل تقييم جاهزيته الفنية والبدنية قبل البطولة.

أما موقع «فوتبول إسبانيا»، فأكد أن برشلونة ينظر إلى اللاعب باعتباره مشروع نجم مستقبلي، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه مع فرق الناشئين، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية شكّل خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.

وأوضح التقرير أن مستقبل حمزة عبد الكريم يبدو واعدًا داخل برشلونة، في ظل الاهتمام الكبير بإمكانياته، مع توقعات بمنحه فرصًا أكبر مستقبلًا حال استمر في التطور بالمستوى نفسه خلال المرحلة المقبلة.

