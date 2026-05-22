بدء استقبال التحويلات .. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

أعلن بنك التعمير والإسكان، بدء استقبال التحويلات وسداد الأقساط الخاصة بحاجزي وحدات مشروع «سكن لكل المصريين 7»، بالتزامن مع إرسال خطابات التخصيص والاستلام للمواطنين، ضمن الاستعدادات النهائية لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل نظام السداد المعتمد لوحدات المشروع خلال عام 2026، موضحا أن آلية الدفع تعتمد على الأقساط ربع السنوية، وذلك بعد استكمال مقدم الحجز ليصل إلى نحو 25% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

أقساط سكن لكل المصريين 7

بحسب البيانات المعلنة، تختلف قيمة الأقساط وفقا لسعر الوحدة ومساحتها، إذ تتراوح أسعار الشقق المطروحة بين 750 ألف جنيه و800 ألف جنيه.

بالنسبة للوحدات التي يبلغ سعرها 800 ألف جنيه، يسدد المواطن خلال السنة الأولى قسطا بقيمة 11.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، بما يعادل نحو 3833 جنيها شهريا، ثم ترتفع الأقساط في السنة الثانية إلى 12.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، قبل أن تصل في السنة الثالثة إلى 13.5 ألف جنيه للقسط الواحد.

أما الوحدات السكنية التي تصل قيمتها إلى 750 ألف جنيه، فتبدأ الأقساط الخاصة بها من 10.4 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر خلال العام الأول، بما يعادل نحو 3466 جنيها شهريا، ثم ترتفع إلى 11.4 ألف جنيه في العام الثاني، وتصل إلى 12.4 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر خلال السنة الثالثة من نظام السداد.

طريقة سداد أقساط الإسكان الاجتماعى

في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي عدة وسائل إلكترونية متنوعة لسداد الأقساط، تشمل مكاتب البريد المميكنة، وبطاقات الائتمان، وبطاقات «ميزة»، إلى جانب المحافظ الإلكترونية وشبكات الدفع الرقمي المختلفة، بما يساهم في تقليل التكدس وتبسيط عمليات الدفع.

وفي سياق متصل، وفرت منصة مصر العقارية خدمة إلكترونية للاستعلام عن وحدات مشروع «سكن لكل المصريين 8»، بما يسمح للمواطنين بالتعرف على تفاصيل الوحدات المتاحة وخطوات الحجز بصورة رقمية كاملة.

وتشمل إجراءات الاستعلام إنشاء حساب على المنصة، وإدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف، ثم تفعيل الحساب والاطلاع على كراسة الشروط، واختيار الوحدة المناسبة، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا، قبل سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المعتمدة.