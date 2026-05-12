قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجهود ضخم لـ الأغذية العالمي للنهوض بالقرى في بني سويف وزيادة إنتاجيتها
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7، والتي من جانبها أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، اعتبارا من 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو 2026.

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7

وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ممن لم يسبق لهم تقديم طلبات تظلم، إلى جانب تمكين العملاء من استكمال طلبات التظلم التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها خلال الفترة السابقة.

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7

وأكدت وزيرة الإسكان أن القرار يأتي استجابة لمطالب عدد كبير من المتقدمين بالمبادرة الرئاسية  سكن لكل المصريين 7 ، في ظل حرص الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على منح المواطنين فرصا إضافية للحصول على وحدات سكنية مناسبة، بما يدعم أهداف الدولة في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق كان قد فتح باب التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان نفسه حتى 30 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فحص والرد على جميع التظلمات المقدمة بحلول 5 مايو 2026، بهدف سرعة توضيح الموقف النهائي لكل عميل.

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7

تظلم سكن لكل المصريين 7

وأضافت أن المهلة الجديدة تعد الفرصة الأخيرة لتقديم طلبات التظلم أو استكمال الطلبات غير المكتملة، مؤكدة أنه لن يتم إعادة فتح باب التظلمات مرة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة.

وأشارت إلى أن فتح باب التظلمات يتزامن مع بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية بمكاتب البريد المميكنة، وذلك للعملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيا وضمن أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرا، ضمن إعلان  سكن لكل المصريين 7 .

وأكدت مي عبد الحميد منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد القسط المستحق، موضحة أنه في حالة التأخر عن السداد بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق غرامات التأخير وفقا للقواعد المعمول بها.

وشددت على أهمية الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، موضحة أن عدم سداد دفعتين متتاليتين، مع حلول موعد الدفعة التالية دون السداد حتى نهاية مدتها، يعد عدولا عن استكمال إجراءات التخصيص، ما يترتب عليه إيقاف التعامل على الطلب.

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين 7

وفيما يتعلق بالمتقدمين لحجز وحدات جاهزة للتسليم ضمن الإعلان، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن ملفات العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيا وضمن أولوية الوحدات المتاحة، سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإجراء الاستعلام الميداني، ثم تحويل الملفات المقبولة إلى البنوك لاستكمال إجراءات التعاقد.

كما دعت المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط إلى سرعة سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع الاحتفاظ بإيصالات السحب لاستخدامها في الإعلانات المقبلة التي يطرحها الصندوق، حيث ستكون لهم أولوية التقديم في الطروحات الجديدة.

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7 تظلم سكن لكل المصريين 7 طلبات التظلم المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

بالصور | محافظ الغربية : ضبط 6116 عبوة مستلزمات أسنان منتهية الصلاحية داخل شركة طبية بطنطا

تفقد الحريق

إخماد حريق بـ 3 منشآت صناعية بقرية شلقان بالقناطر الخيرية .. صور

المتهم

كدمات وسحجات.. ضبط عامل اعتدى بالضرب على سيدة في الدقهلية

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد