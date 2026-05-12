يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7، والتي من جانبها أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، اعتبارا من 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو 2026.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ممن لم يسبق لهم تقديم طلبات تظلم، إلى جانب تمكين العملاء من استكمال طلبات التظلم التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها خلال الفترة السابقة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن القرار يأتي استجابة لمطالب عدد كبير من المتقدمين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 ، في ظل حرص الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على منح المواطنين فرصا إضافية للحصول على وحدات سكنية مناسبة، بما يدعم أهداف الدولة في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق كان قد فتح باب التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان نفسه حتى 30 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فحص والرد على جميع التظلمات المقدمة بحلول 5 مايو 2026، بهدف سرعة توضيح الموقف النهائي لكل عميل.

وأضافت أن المهلة الجديدة تعد الفرصة الأخيرة لتقديم طلبات التظلم أو استكمال الطلبات غير المكتملة، مؤكدة أنه لن يتم إعادة فتح باب التظلمات مرة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة.

وأشارت إلى أن فتح باب التظلمات يتزامن مع بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية بمكاتب البريد المميكنة، وذلك للعملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيا وضمن أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرا، ضمن إعلان سكن لكل المصريين 7 .

وأكدت مي عبد الحميد منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد القسط المستحق، موضحة أنه في حالة التأخر عن السداد بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق غرامات التأخير وفقا للقواعد المعمول بها.

وشددت على أهمية الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، موضحة أن عدم سداد دفعتين متتاليتين، مع حلول موعد الدفعة التالية دون السداد حتى نهاية مدتها، يعد عدولا عن استكمال إجراءات التخصيص، ما يترتب عليه إيقاف التعامل على الطلب.

وفيما يتعلق بالمتقدمين لحجز وحدات جاهزة للتسليم ضمن الإعلان، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن ملفات العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيا وضمن أولوية الوحدات المتاحة، سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإجراء الاستعلام الميداني، ثم تحويل الملفات المقبولة إلى البنوك لاستكمال إجراءات التعاقد.

كما دعت المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط إلى سرعة سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع الاحتفاظ بإيصالات السحب لاستخدامها في الإعلانات المقبلة التي يطرحها الصندوق، حيث ستكون لهم أولوية التقديم في الطروحات الجديدة.