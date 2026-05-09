لحاجزي سكن لكل المصريين 7.. بشرى سارة بشأن الاستعلام الميداني

​في خطوة هامة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية الأكبر في قطاع الإسكان، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن البدء في إرسال ملفات العملاء المنطبقين مبدئياً للشروط وضمن أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات "سكن لكل المصريين 7" (الجاهزة للتسليم) إلى شركات الاستعلام الميداني خلال الفترة القليلة القادمة.

​انتقال من الفحص الورقي إلى الاستعلام الميداني

و​تعد هذه المرحلة هي "الضوء الأخضر" الفعلي للمتقدمين، حيث يتم نقل الملفات من مرحلة المراجعة المكتبية والفرز المستندي إلى مرحلة الاستعلام الميداني.

وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل المواطنين، سواء فيما يتعلق بمحل الإقامة أو جهة العمل، وهي الخطوة التي تسبق مباشرة تحويل الملفات إلى البنوك لبدء إجراءات التمويل العقاري والتعاقد.

​من هم المشمولون بهذا القرار؟

و​أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن إرسال الملفات سيشمل الفئات التالية:

​المنطبقون لشروط المبادرة: من اجتازوا مرحلة الفحص المستندي الأولي بنجاح.

​داخل نطاق الأولوية: العملاء الذين تقع ترتيباتهم ضمن عدد الوحدات المتاحة والمطروحة للإعلان في المحافظات والمدن المختلفة.

​الوحدات جاهزة التسليم: القرار يخص المشروعات التي انتهت أعمال تنفيذها وأصبحت جاهزة للسكن الفوري.

​إرشادات هامة للمتقدمين

و​لضمان سرعة إتمام الإجراءات، يُنصح المتقدمون الذين يتوقعون زيارة المستعلم بما يلي:

​تحديث البيانات: التأكد من تواجد الشخص أو من ينوب عنه في العنوان المذكور بطلب الحجز.

​تجهيز الأوراق: الاحتفاظ بنسخ من مفردات المرتب الحديثة وإيصالات المرافق لتسهيل مهمة المستعلم.

​المتابعة المستمرة: متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو من خلال الرسائل النصية (SMS) التي تصل على رقم الهاتف المسجل.

وتمثل مبادرة "سكن لكل المصريين" ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بأسعار مدعومة وفترات سداد طويلة الأمد، وتأتي هذه الخطوة لتقليص زمن الانتظار للمستفيدين من الإعلان السابع.

