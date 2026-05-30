أسوان تتحول إلى الأخضر.. زراعة 10 آلاف شجرة بمختلف مدن المحافظة

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التشجير والتوسع فى المسطحات الخضراء داخل مدينة أسوان .

جاء ذلك فى ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، وضمن جهود محافظة أسوان لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، وإرتباطاً بمحاور إستراتيجية "أسوان 2040" للتحول إلى محافظة أكثر إستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية والمناخية.

زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة بمختلف القطاعات

أوضح محافظ أسوان أن التقارير الواردة من إدارة الحدائق بالمحافظة كشفت عن زراعة 10,260 شجرة ظل ومثمرة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية مايو 2026 ، وذلك فى إطار خطة متكاملة تستهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضارى وتعزيز جودة البيئة الحضرية .

جهود التشجير

شملت جهود التشجير مختلف القطاعات والمناطق الحيوية بمدينة أسوان ، حيث تم زراعة 3,903 شجرة بالميادين والشوارع العامة والمحاور الرئيسية ، و3,725 شجرة بالمراكز والأحياء السكنية ، فضلاً عن زراعة 1,960 شجرة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية ، و375 شجرة بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية ، بالإضافة إلى 150 شجرة بدير الأنبا هدرا ، إلى جانب عدد من المواقع الخدمية والعامة من بينها مكتبة مصر العامة وشركة مياه الشرب ومديرية التنظيم والإدارة .



رؤية متكاملة للتحول الأخضر



أكد المهندس عمرو لاشين أن ملف التشجير لا يقتصر على زراعة الأشجار فقط ، وإنما يمثل جزءاً من رؤية متكاملة للتحول الأخضر تعتمد على الاستدامة البيئية والإدارة الرشيدة للموارد ، من خلال تطوير شبكات الرى الحديثة ، والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتقليم والرعاية الفنية ، بما يضمن الحفاظ على هذه الأصول البيئية وتعظيم الإستفادة منها .



تطوير الحدائق وتحسين المشهد الحضارى

أشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحسين المشهد الحضارى ورفع جودة الحياة للمواطنين ، ومن بينها تطوير الحدائق العامة والمتنزهات والمساحات المفتوحة بمختلف مدن المحافظة وبمشاركة مجتمعية جادة ، بما يسهم فى توفير متنفس حضارى وترفيهى لأهالى المحافظة وزائريها .



دعم التنمية المستدامة والسياحة البيئية

وأضاف أن هذه الجهود تأتى فى إطار رؤية أشمل تتبناها محافظة أسوان لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للتنمية المستدامة والسياحة البيئية والثقافية ، وبما يتكامل مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والبيئية .



المساهمة فى التغلب على درجات الحرارة

يساهم التوسع فى التشجير وزيادة المسطحات الخضراء فى التغلب على إرتفاع درجات الحرارة، وخاصة خلال فصل الصيف.



دعوة للمشاركة المجتمعية فى الحفاظ على البيئة

وفى ختام تصريحاته دعا محافظ أسوان المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص إلى مواصلة المشاركة الفاعلة فى الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء ودعم المبادرات البيئية ، مؤكداً أن الاستثمار فى البيئة هو استثمار مباشر فى صحة الإنسان وجودة حياته ومستقبل الأجيال القادمة .

الخلاصة : تعكس جهود محافظة أسوان فى التوسع بالمساحات الخضراء وزراعة الأشجار توجه الدولة نحو دعم التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة ، من خلال تنفيذ مشروعات بيئية وحضارية تسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الجمالى والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة .