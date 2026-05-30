أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وقال قائد كتيبة، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، إن عمليات الاستطلاع الجوي رصدت تحركات أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية مدمرة تحتوي على مستودع، وكُلفت أطقم الطائرات المسيرة باستهداف الهدف المحدد.

وأوضح أنه نتيجة للعمليات القتالية التي نفذتها أطقم طائراتنا الهجومية دون طيار، وتم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية وتحييد سبعة أفراد على الأقل من أفراد قوات كييف.

وتنشط مجموعة "الشمال" في القوات المسلحة الروسية بمقاطعتي سومي وخاركوف.

وخلال الأسبوع الماضي، تكبدت كييف خسائر تجاوزت 1245 جندياً، وعشر مركبات قتالية مدرعة، و110 مركبات في هذا القطاع من الجبهة.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في دوبناس الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.