قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى وفاة الجوكر.. حسن حسني ملك الكوميديا على الشاشة والأحزان في الحياة
نهائي دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال
التقديم متاح بعد العيد.. وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيفLRT
6775 جنيها.. آخر تحديث للذهب عيار 21 في رابع أيام العيد
بعد جنون الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الطماطم | بكام الكيلو؟
طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير
وزير الخارجية الأمريكي يصدر قرارا بإنهاء مهام توم براك كمبعوث لـ سوريا
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
وزير الإنتاج الحربي: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة والذخائر والمعدات
رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
آرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة نارية على لقب دوري أبطال أوروبا
حالة الطقس اليوم | ارتفاع تدريجي في الحرارة.. أمطار رعدية ببعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
أسماء عبد الحفيظ

مع دخول رابع أيام عيد الأضحى، تبدأ أغلب السيدات في الشعور بالإرهاق من الوقوف الطويل داخل المطبخ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة العزومات وتحضير اللحوم خلال الأيام الماضية. 

وبعد يومين مليئين بالفتة والمحاشي والمشاوي، يصبح البحث عن وجبات سريعة وخفيفة أمرًا ضروريًا للهروب من حرارة البوتاجاز وتقليل المجهود، دون الاستغناء عن الطعم اللذيذ أو الشعور بالشبع.

رابع يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

وفي هذا التقرير نستعرض مجموعة من أفكار الغداء السريعة التي تناسب رابع يوم العيد، ويمكن تحضيرها في وقت قصير وبأقل مجهود ممكن للشيف رباب العمدة.

ساندوتشات اللحمة المشوحة

إذا كانت لديكِ بقايا لحوم من أول وثاني يوم العيد، فلا داعي لإعادة تسخينها بشكل تقليدي. يمكن تحويلها إلى ساندوتشات سريعة من خلال تشويح اللحمة مع بصل وفلفل ألوان وقليل من البهارات، ثم تقديمها داخل عيش بلدي أو خبز شامي مع الطحينة والمخلل. هذه الوجبة لا تحتاج أكثر من عشر دقائق وتعتبر منقذة في أيام الحر.

سلطة اللحمة المشوية

بعد الأكلات الدسمة، قد يحتاج الجسم لوجبة أخف تساعد على استعادة النشاط. يمكن تقطيع اللحمة المشوية إلى شرائح صغيرة وإضافتها إلى طبق سلطة كبير يحتوي على خس وخيار وطماطم وجرجير وذرة، مع عصير الليمون وزيت الزيتون. هذه الوجبة تمنح إحساسًا بالشبع دون ثقل.

بطاطس في الإير فراير مع الكفتة

الإير فراير أصبحت الحل السريع للكثير من السيدات، خاصة في الصيف. يمكن وضع البطاطس المتبلة مع أصابع الكفتة أو البرجر داخل الجهاز وتركها حتى تنضج دون الوقوف أمام النار. وفي أقل من نصف ساعة يصبح الغداء جاهزًا مع سلطة زبادي باردة.

مكرونة سريعة ببواقي اللحمة

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

المكرونة من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها وقت الحر. ويمكن استغلال بقايا اللحمة بإضافتها إلى صوص الطماطم الخفيف مع الثوم والفلفل الأسود، ثم خلطها بالمكرونة المسلوقة. هذه الوجبة اقتصادية وسريعة ومحببة للكبار والأطفال.

رول التورتيلا باللحمة والجبنة

من الأفكار السهلة أيضًا استخدام خبز التورتيلا أو العيش الشامي في عمل رول سريع بحشو اللحمة المتبقية مع الجبن والخس والطماطم، ثم تحميصه دقائق بسيطة في الطاسة أو الجريل. ويمكن تقديمه مع بطاطس أو سلطة خضراء.

وجبات باردة للهروب من الحر

بعض الأسر تفضل الابتعاد عن الأكلات الساخنة تمامًا خلال موجات الحر. وهنا يمكن تجهيز سلطة تونة أو جبنة قريش مع الخضروات، أو عمل سلطة مكرونة باردة بالمايونيز والخيار والذرة. هذه الوجبات خفيفة وتساعد على تقليل الإحساس بالعطش والإجهاد.

الكبدة السريعة في الطاسة

الكبدة من أسرع الأكلات التي يمكن تجهيزها خلال دقائق. فقط يتم تشويحها مع الثوم والفلفل والكمون، ثم تقدم في ساندوتشات ساخنة مع الطحينة. وهي وجبة مناسبة لمن يرغب في طعام مشبع دون قضاء وقت طويل بالمطبخ.

نصائح لتقليل المجهود في المطبخ خلال العيد

يفضل تجهيز السلطات والمقبلات قبل موعد الغداء بوقت كافٍ ووضعها في الثلاجة، لأن ذلك يقلل وقت التحضير وقت التقديم. كما يساعد استخدام الأجهزة الكهربائية مثل الإير فراير أو الشواية الكهربائية في تقليل حرارة المطبخ بشكل كبير.

ومن الأفضل أيضًا استغلال بواقي الطعام بطريقة مبتكرة بدلًا من إعداد أصناف جديدة يوميًا، فذلك يوفر الوقت والمجهود ويقلل إهدار الطعام.

العيد ثالث يوم العيد أفكار غداء سريعة حرارة المطبخ أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ ثالث يوم العيد أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان | توزيع هدايا للأطفال بالحدائق ..غرامات للسيارات المخالفة لخطوط السير.. وإزالة تعديات على أراضى الدولة

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد | المحافظ تتفقد مركز التدريب ابداع في الداخلة.. والمجازر تستقبل 125 أضحية

صحة بني سويف

متابعة ـ32 وحدة صحية ببني سويف لضمان الخدمات الطبية خلال عيد الأضحى

بالصور

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد