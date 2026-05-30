رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

مع دخول رابع أيام عيد الأضحى، تبدأ أغلب السيدات في الشعور بالإرهاق من الوقوف الطويل داخل المطبخ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة العزومات وتحضير اللحوم خلال الأيام الماضية.

وبعد يومين مليئين بالفتة والمحاشي والمشاوي، يصبح البحث عن وجبات سريعة وخفيفة أمرًا ضروريًا للهروب من حرارة البوتاجاز وتقليل المجهود، دون الاستغناء عن الطعم اللذيذ أو الشعور بالشبع.

رابع يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

وفي هذا التقرير نستعرض مجموعة من أفكار الغداء السريعة التي تناسب رابع يوم العيد، ويمكن تحضيرها في وقت قصير وبأقل مجهود ممكن للشيف رباب العمدة.

ساندوتشات اللحمة المشوحة

إذا كانت لديكِ بقايا لحوم من أول وثاني يوم العيد، فلا داعي لإعادة تسخينها بشكل تقليدي. يمكن تحويلها إلى ساندوتشات سريعة من خلال تشويح اللحمة مع بصل وفلفل ألوان وقليل من البهارات، ثم تقديمها داخل عيش بلدي أو خبز شامي مع الطحينة والمخلل. هذه الوجبة لا تحتاج أكثر من عشر دقائق وتعتبر منقذة في أيام الحر.

سلطة اللحمة المشوية

بعد الأكلات الدسمة، قد يحتاج الجسم لوجبة أخف تساعد على استعادة النشاط. يمكن تقطيع اللحمة المشوية إلى شرائح صغيرة وإضافتها إلى طبق سلطة كبير يحتوي على خس وخيار وطماطم وجرجير وذرة، مع عصير الليمون وزيت الزيتون. هذه الوجبة تمنح إحساسًا بالشبع دون ثقل.

بطاطس في الإير فراير مع الكفتة

الإير فراير أصبحت الحل السريع للكثير من السيدات، خاصة في الصيف. يمكن وضع البطاطس المتبلة مع أصابع الكفتة أو البرجر داخل الجهاز وتركها حتى تنضج دون الوقوف أمام النار. وفي أقل من نصف ساعة يصبح الغداء جاهزًا مع سلطة زبادي باردة.

مكرونة سريعة ببواقي اللحمة

المكرونة من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها وقت الحر. ويمكن استغلال بقايا اللحمة بإضافتها إلى صوص الطماطم الخفيف مع الثوم والفلفل الأسود، ثم خلطها بالمكرونة المسلوقة. هذه الوجبة اقتصادية وسريعة ومحببة للكبار والأطفال.

رول التورتيلا باللحمة والجبنة

من الأفكار السهلة أيضًا استخدام خبز التورتيلا أو العيش الشامي في عمل رول سريع بحشو اللحمة المتبقية مع الجبن والخس والطماطم، ثم تحميصه دقائق بسيطة في الطاسة أو الجريل. ويمكن تقديمه مع بطاطس أو سلطة خضراء.

وجبات باردة للهروب من الحر

بعض الأسر تفضل الابتعاد عن الأكلات الساخنة تمامًا خلال موجات الحر. وهنا يمكن تجهيز سلطة تونة أو جبنة قريش مع الخضروات، أو عمل سلطة مكرونة باردة بالمايونيز والخيار والذرة. هذه الوجبات خفيفة وتساعد على تقليل الإحساس بالعطش والإجهاد.

الكبدة السريعة في الطاسة

الكبدة من أسرع الأكلات التي يمكن تجهيزها خلال دقائق. فقط يتم تشويحها مع الثوم والفلفل والكمون، ثم تقدم في ساندوتشات ساخنة مع الطحينة. وهي وجبة مناسبة لمن يرغب في طعام مشبع دون قضاء وقت طويل بالمطبخ.

نصائح لتقليل المجهود في المطبخ خلال العيد

يفضل تجهيز السلطات والمقبلات قبل موعد الغداء بوقت كافٍ ووضعها في الثلاجة، لأن ذلك يقلل وقت التحضير وقت التقديم. كما يساعد استخدام الأجهزة الكهربائية مثل الإير فراير أو الشواية الكهربائية في تقليل حرارة المطبخ بشكل كبير.

ومن الأفضل أيضًا استغلال بواقي الطعام بطريقة مبتكرة بدلًا من إعداد أصناف جديدة يوميًا، فذلك يوفر الوقت والمجهود ويقلل إهدار الطعام.