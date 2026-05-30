بوتين: روسيا قادرة على تطوير ذكاء اصطناعي سيادي.. ونمتلك مزايا تنافسية بالطاقة والتقنيات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الجمعة، أن روسيا تمتلك مزايا تنافسية واضحة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن روسيا تعد من بين ثلاث دول فقط تمتلك القدرة على تطوير برامج ذكاء اصطناعي سيادية؛ بفضل ما تتمتع به من إمكانات كبيرة في مجالي الطاقة النووية والكهرومائية.

وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكازاخستانية (أستانا)، لدى اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان - إن تطوير الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على الاستثمارات الرأسمالية، وإنما يتطلب أيضا موارد طاقة هائلة، موضحا أن روسيا تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، خاصة في منطقة سيبيريا.

وأضاف أن مناطق الشمال الروسي توفر ظروفا ملائمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظرا للمناخ البارد الذي يسمح بتبريد مراكز البيانات بشكل طبيعي؛ ما يمنح روسيا أفضلية تنافسية في هذا المجال. وفق ما نقلته وسائل الإعلام الروسية.

وأشار إلى استعداد روسيا لتوسيع التعاون مع شركائها، خصوصا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا استعداد موسكو لمشاركة خبراتها وتطوراتها التقنية مع الدول الأعضاء؛ بما يتيح لها إنشاء منصاتها الوطنية الخاصة.

وأوضح أن هذا الطرح حظي باهتمام من جانب شركاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لافتًا إلى أن التعاون في هذا المجال يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات بوتين في ختام زيارة دولة إلى كازاخستان استمرت ثلاثة أيام في الفترة من 27 إلى 29 مايو، وشهدت مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تناولت ملفات التعاون الثنائي والقضايا الاقتصادية والإقليمية.

وأسفرت المباحثات بين الجانبين عن توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت التعاون في بناء محطة للطاقة النووية، وتقديم قرض روسي للمشروع، إلى جانب توسيع التعاون في قطاع النفط واتفاقيات لمبادلة العملات.

كما صدر بيان مشترك حول أسس الصداقة وحسن الجوار بين روسيا وكازاخستان، في وقت شارك فيه بوتين في اجتماعات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والمنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقدين في أستانا.