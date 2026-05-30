أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

مع استمرار أجواء عيد الأضحى، تمتلئ الثلاجات ببواقي اللحوم بعد العزومات والولائم، ما يدفع كثيرًا من ربات البيوت للبحث عن أفكار سريعة ومبتكرة لاستغلال لحمة العيد دون الشعور بالملل من الأكلات التقليدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرغبة في تحضير وصفات خفيفة وسريعة لا تستغرق وقتًا طويلًا داخل المطبخ.

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة

وتعد بواقي اللحوم كنزًا حقيقيًا يمكن تحويله إلى أكلات مختلفة وشهية خلال أقل من 15 دقيقة فقط، سواء للغداء أو العشاء أو حتى السندوتشات السريعة للأطفال.

سندوتشات اللحمة بالبصل والفلفل

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من أسرع الأفكار التي يمكن تجهيزها، حيث يتم تقطيع اللحمة المتبقية إلى شرائح صغيرة وتشويحها مع البصل والفلفل الألوان في طاسة ساخنة مع رشة بهارات وفلفل أسود، ثم توضع داخل العيش البلدي أو التورتيلا مع الجبن أو الطحينة، لتحصلي على وجبة سريعة ومشبعة بطعم مختلف.

طاسة لحمة بالبيض للفطار

يمكن استغلال بواقي اللحمة في تحضير فطار غني بالبروتين خلال دقائق، فقط قومي بتقطيع اللحمة وتشويحها مع القليل من السمنة أو الزبدة ثم إضافة البيض فوقها مع رشة ملح وفلفل، وتقدم ساخنة مع الخبز والسلطة الخضراء.

مكرونة سريعة باللحمة

المكرونة من الحلول السريعة التي تناسب بواقي اللحوم، حيث يمكن إضافة قطع اللحمة إلى صلصة الطماطم مع الثوم والبصل ثم خلطها بالمكرونة المسلوقة، لتحصلي على طبق متكامل في أقل من ربع ساعة.

حواوشي سريع في الطاسة

إذا كانت لديك كمية صغيرة من اللحمة المفرومة المتبقية، يمكن تحويلها إلى حواوشي سريع دون الحاجة للفرن، فقط توضع اللحمة المتبلة داخل أرغفة الخبز وتُحمص في الطاسة أو الجريل لبضع دقائق حتى تصبح مقرمشة ولذيذة.

سلطة اللحمة الباردة

في الطقس الحار، يفضل البعض الأكلات الخفيفة، لذلك يمكن تحضير سلطة سريعة من شرائح اللحمة الباردة مع الخس والطماطم والخيار والجرجير، وإضافة صوص الزبادي أو الليمون وزيت الزيتون، لتكون وجبة صحية ومناسبة للعشاء.

أرز مقلي باللحمة والخضار

تشويحة

يمكن أيضًا استخدام بواقي الأرز واللحمة معًا في وصفة سريعة على الطريقة الآسيوية، عن طريق تشويح الخضار مثل الجزر والفلفل والبسلة ثم إضافة الأرز واللحمة مع رشة صويا صوص، لتحصلي على طبق مختلف بطعم مميز.

بيتزا اللحمة السريعة

تعد البيتزا من الوصفات المحببة للأطفال، ويمكن تحضيرها بسهولة باستخدام خبز التورتيلا أو العيش الشامي، مع إضافة قطع اللحمة والجبن والزيتون وصلصة الطماطم ثم وضعها لدقائق قليلة حتى تذوب الجبنة.

نصائح مهمة لحفظ بواقي اللحوم

وينصح خبراء التغذية بعدم ترك اللحوم المطهية خارج الثلاجة لفترات طويلة، خاصة في فصل الصيف، مع ضرورة حفظها داخل علب محكمة الغلق، كما يفضل تقسيمها إلى كميات صغيرة لتسهيل استخدامها لاحقًا دون إعادة تسخينها أكثر من مرة.

كما ينصح بإضافة الخضروات والسلطات إلى وجبات اللحوم لتقليل الشعور بالتخمة وتحسين عملية الهضم بعد أيام العيد المليئة بالأكلات الدسمة.