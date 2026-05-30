مش مصدق إزاي.. خالد منتصر يسخر من رفع فيلم أسد من دور العرض

علق الدكتور خالد منتصر على الجدل المثار حول فيلم «أسد»، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأبدى خالد منتصر اندهاشه من الأنباء المتداولة بشأن رفع الفيلم من عدد من دور العرض السينمائي خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أنه لم يشاهد العمل حتى الآن، لكنه تفاجأ بسرعة اتخاذ هذه الخطوة.

وكتب خالد منتصر في منشوره: «لسه ما شفتش فيلم أسد، بس مندهش، ومش مصدق إزاي الفيلم يترفع من دور السينما بالسرعة دي؟!».

وأضاف في تعليق ساخر: «دي ما حصلتش لأفلام بطولة يوسف منصور وشريف عبد المنعم».

وكانت هناك اتهامات و كتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن اشتعال أزمة كبيرة تهدد صناعة السينما المصرية بقوة في حالة صحتها حيث يتحدث الكثير في هذه التدوينات عن توجيه متعمد من دور العرض لصالح 7dogs وتحويل جماهير فيلم أسد وباقي الأفلام لصالحه من خلال موظفي دور العرض ما دفع البعض للمطالبة بتدخل قوي وفوري لغرفة صناعة السينما ولجنة محاربة الاحتكار في مجلس الوزراء لحماية هذه الصناعة مما يقال و التأكيد على صحتها من عدمه.

موسم العيد يتنافس فيه 4 أفلام هي أسد و 7dogsو الكلام على ايه و إذما .

قصة فيلم أسد تدور أفي حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى أبو طالب - وسكوب - عماد السيد أحمد ورودولف دعبول - وبيج تايم، وتوزيع شركة إمباير.