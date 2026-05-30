قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فارس يدعم أقطاي: لا يجب التنازل عن حلم كأس العالم 2030
عزيز الشافعي يحتفي بـ ألبوم حماقي: أغنيتان لهما قصة سأحكيها قريباً
رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
القصة الكاملة لـ محامية عاشت مأساة الطلاق والرؤية .. نهاد الرشيدي فقدت حياتها أمام طفلتها بعد صراع طويل على الحضانة
مش مصدق إزاي.. خالد منتصر يسخر من رفع فيلم أسد من دور العرض
العلاج الحر بالبحيرة يغلق 65 منشأة طبية مخالفة وينذر 70 آخرين
نهائي كأس عاصمة مصر يقترب.. صراع قوي على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية
فتحي سند: أكرم توفيق ورقة رابحة لأي فريق قادر على شغل أكثر من مركز
مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
سعر الذهب عيار 18 يسجل5807 جنيها في رابع أيام العيد
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات
يوم النفر الثاني بدأ منذ دقائق.. فيه يكرم الله عباده بنعيمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لـ محامية عاشت مأساة الطلاق والرؤية .. نهاد الرشيدي فقدت حياتها أمام طفلتها بعد صراع طويل على الحضانة

المحامية نهاد الرشيدى بالبحيرة
المحامية نهاد الرشيدى بالبحيرة
ساندي رضا

تحولت قضية المحامية نهاد الرشيدي، ابنة مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعد مقتلها داخل شقة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، في واقعة مأساوية كشفت تفاصيلها عن خلافات أسرية وصراع طويل حول حضانة طفلتها.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن نهاد الرشيدي كانت تعيش خلافات ممتدة مع طليقها عقب الانفصال، خاصة فيما يتعلق بحضانة طفلتهما وحق رؤيتها. وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت الأزمة بين الطرفين بعدما أكدت الراحلة أن طفلتها كانت بعيدة عنها منذ فترة، وأنها خاضت معارك قانونية متعددة من أجل استعادتها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها.

وقبل أيام من وقوع الجريمة، ظهرت المحامية الراحلة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن معاناتها مع طليقها، مؤكدة أنها تعرضت للاحتجاز والتهديد أثناء محاولتها رؤية طفلتها داخل إحدى الفيلات بمنطقة برج العرب، كما وجهت استغاثة للجهات المعنية مطالبة بحمايتها، وقالت إنها تخشى على حياتها بسبب استمرار الخلافات والأزمات المرتبطة بقضية الحضانة.

وفي يوم الواقعة، كشفت التحريات الأولية أن المتهم استدرج طليقته إلى شقة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث نشبت الأحداث التي انتهت بالاعتداء عليها باستخدام أسلحة بيضاء بمساعدة آخرين، ما أسفر عن وفاتها. وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت أمام طفلتها الصغيرة، في مشهد صادم أثار حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي وزملائها في مهنة المحاماة.

وعقب البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، بينما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات والاستماع إلى أقوال الشهود والمتهمين، مع عرض الجثمان على الطب الشرعي لإعداد التقرير الفني الخاص بسبب الوفاة.

وأثارت الجريمة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الآلاف مقاطع الفيديو والاستغاثات التي كانت قد نشرتها المحامية الراحلة قبل وفاتها، معتبرين أن ما حدث أعاد فتح ملف الخلافات الأسرية المعقدة وقضايا الحضانة وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأطفال بعد الانفصال.

وفي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شيع المئات من الأهالي جثمان نهاد الرشيدي وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرتها وأصدقائها، فيما طالب عدد من زملائها بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتوقيع العقوبات القانونية على المتهمين.

وتبقى القضية محل متابعة من جهات التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية والتقارير الفنية النهائية، وسط مطالبات واسعة بكشف جميع تفاصيل الواقعة وتحقيق العدالة للضحية.

البحيرة محافظة البحيرة نهاد الرشيدى رشيد جريمة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

المليونير السعودي لاحق العتيبي

من فوق جبل عرفات.. قصة مليونير سعودي كرّس حياته لخدمة حجاج بيت الله الحرام

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

بالصور

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط

تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة

المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد