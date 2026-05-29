خلافات العمل.. الداخلية تضبط فنانة استعراضية وزميلتها في واقعة مشاجرة الفندق بجنوب سيناء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من إدارة الشركة التى تعمل بها والمتعاقدة مع أحد الفنادق بجنوب سيناء لعدم اتخاذها إجراء حيال التعدى عليها بالضرب.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ من القائمة على النشر (فنانة استعراضية تابعة لإحدى شركات تنظيم الحفلات متعاقدة بالعمل مع أحد الفنادق بجنوب سيناء) بتضررها من زميلتها بالعمل "مقيمة رفقتها بذات غرفة الفندق المشار إليه" لقيامها بالتعدى عليها بالسب والضرب لوجود خلافات بينهما حول العمل ، وعدم اتخاذ إدارة الشركة التى يعملان بها إجراء حيال ذلك.

أمكن تحديد المشكو فى حقها (مقيمة بنطاق محافظة الجيزة)، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكية بالتعدى عليها بالسب لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.