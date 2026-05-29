قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر
برلماني: القضاء على البيروقراطية خطوة أساسية لتحقيق طفرة صناعية وجذب الاستثمارات
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن
بسبب خلافات الأرض الزراعية.. مصرع مسن في مشاجرة بالمنوفية
منذر ريحانة ينعي والده أحمد حلمي بكلمات مؤثرة
السيطرة بالنار.. ماذا تعني خطة إسرائيل للهيمنة على 70% من غزة؟
فيفي عبدة تنعي والدة أحمد حلمي.. بهذه الكلمات
المهاجم المصري يطرق أبواب الكامب نو.. ما دور حمزة عبد الكريم بمشروع برشلونة الجديد؟
دفعة معنوية.. ماذا قال أبوريدة والعميد قبل السفر لـ المونديال؟
خطة عاجلة لتطوير كوبري 6 أكتوبر.. صيانة شاملة وبدائل مرورية لتخفيف التكدس| صور
وزير الرياضة لـ نجوم المنتخب: جماهير مصر والقيادة السياسية تثق في قدراتكم
500 ألف جنيه غرامة لمن يلقي نفايات ملوثة في البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف السادس الابتدائي
ياسمين بدوي

ظهرت الآن على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني 

حيث أعلنت المدارس قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني ، إلى جانب إعلانها بالشكل التقليدي المجاني داخل مقرات المدارس .

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني

وإلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني ، بالألون وليس الدرجات ، على النحو التالي :

  • اللون الأزرق : من 85% إلى 100% يفوق التوقعات دائما ..وههو ما يوضح اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأخضر : من 65% إلى 80% يلبي التوقعات ، وهو ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأصفر : من 50% إلى 65% يلبي التوقعات أحيانا ، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم
  • اللون الأحمر : من 1 % إلى أقل من 50% أي أقل من المتوقع ، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات وفي حاجة إلى كثير من الدعم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني نتيجة الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي الترم الثاني المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

احمد حلمى ووالدته

وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة

ترشيحاتنا

جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات

الدكتور سويلم يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

الحج السياحي

وزارة السياحة: نجاح وانتظام تصعيد الحجاج إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة

المطارات المصرية

تجهيزات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال العائدين من الأراضي المقدسة

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد