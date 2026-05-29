أخبار التكنولوجيا | ملامح Galaxy Z Fold 8 قبل الإعلان الرسمي.. فيفو تطلق Vivo T5 بمواصفات قوية وسعر معقول

كشفت تسريبات جديدة عن وحدة تجريبية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 8، لتمنح المهتمين بسوق الهواتف القابلة للطي أوضح تصور حتى الآن لتصميم الجهاز المنتظر قبل الإعلان الرسمي المتوقع في يوليو المقبل.



أعلنت شركة شاومي، عن طرح سماعاتها اللاسلكية الجديدة Xiaomi Buds 6 في الأسواق العالمية، بعد إطلاقها لأول مرة في الصين العام الماضي، لتدخل بذلك المنافسة بقوة ضمن فئة السماعات المتوسطة.





كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن المواصفات الكاملة لهاتفها المرتقب Motorola Edge 70 Pro+، وذلك بعد ظهوره مؤخرا على منصة للتجارة في الهند، وقبل موعد إطلاقه الرسمي.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن إطلاق السوار الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 10 Pro في الأسواق العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عنه لأول مرة في الصين، ويصل الجهاز بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة.

كشفت تسريبات جديدة عن تغييرات جذرية تستعد شركة آبل Apple، لإدخالها على مساعدها الصوتي Siri ضمن نظامها القادم iOS 27، وذلك قبل أقل من أسبوع على مؤتمر المطورين العالمي WWDC المقرر عقده في 8 يونيو المقبل.

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo T5 (4G)، والذي يقدم مجموعة من المزايا التي تشاهد عادة في الهواتف الأعلى سعرا، أبرزها البطارية الضخمة، ومعدل التحديث المرتفع، ومعايير الحماية المتقدمة ولكن بسعر أرخص.

رغم أن إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون لا يزال يبعد عدة أشهر، بدأت التسريبات والتقارير المبكرة في رسم ملامح سلسلة iPhone 18 Pro المنتظرة من آبل، والتي قد تحمل مجموعة من أبرز التغييرات التي شهدتها هواتف الشركة خلال السنوات الأخيرة.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S5 46mm للأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع سلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة، حيث تأتي الساعة بعدد من التحسينات على مستوى الشاشة والأداء ومزايا تتبع اللياقة والصحة.