أخبار التكنولوجيا | ملامح Galaxy Z Fold 8 قبل الإعلان الرسمي.. فيفو تطلق Vivo T5 بمواصفات قوية وسعر معقول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تسريبات تكشف ملامح Galaxy Z Fold 8 قبل الإعلان الرسمي
كشفت تسريبات جديدة عن وحدة تجريبية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 8، لتمنح المهتمين بسوق الهواتف القابلة للطي أوضح تصور حتى الآن لتصميم الجهاز المنتظر قبل الإعلان الرسمي المتوقع في يوليو المقبل.
ببطارية حتي 35 ساعة وصوت احترافي.. شاومي تطلق Xiaomi Buds 6 عالميا
أعلنت شركة شاومي، عن طرح سماعاتها اللاسلكية الجديدة Xiaomi Buds 6 في الأسواق العالمية، بعد إطلاقها لأول مرة في الصين العام الماضي، لتدخل بذلك المنافسة بقوة ضمن فئة السماعات المتوسطة.
شاشة فائقة وكاميرات احترافية.. Motorola Edge 70 Pro+ يشعل المنافسة في الفئة الرائدة
كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن المواصفات الكاملة لهاتفها المرتقب Motorola Edge 70 Pro+، وذلك بعد ظهوره مؤخرا على منصة للتجارة في الهند، وقبل موعد إطلاقه الرسمي.
بمزايا أقرب للساعات الذكية.. شاومي تطلق سوار Smart Band 10 Pro عالميا
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن إطلاق السوار الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 10 Pro في الأسواق العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عنه لأول مرة في الصين، ويصل الجهاز بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة.
تغييرات جذرية قادمة.. تسريب ضخم يكشف مزايا نظام آبل المرتقب iOS 27
كشفت تسريبات جديدة عن تغييرات جذرية تستعد شركة آبل Apple، لإدخالها على مساعدها الصوتي Siri ضمن نظامها القادم iOS 27، وذلك قبل أقل من أسبوع على مؤتمر المطورين العالمي WWDC المقرر عقده في 8 يونيو المقبل.
هاتف اقتصادي بمزايا رائدة.. فيفو تطلق Vivo T5 بمواصفات قوية وسعر معقول
أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo T5 (4G)، والذي يقدم مجموعة من المزايا التي تشاهد عادة في الهواتف الأعلى سعرا، أبرزها البطارية الضخمة، ومعدل التحديث المرتفع، ومعايير الحماية المتقدمة ولكن بسعر أرخص.
iPhone 18 Pro يقترب.. هذه أبرز المفاجآت التي تعمل عليها آبل
رغم أن إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون لا يزال يبعد عدة أشهر، بدأت التسريبات والتقارير المبكرة في رسم ملامح سلسلة iPhone 18 Pro المنتظرة من آبل، والتي قد تحمل مجموعة من أبرز التغييرات التي شهدتها هواتف الشركة خلال السنوات الأخيرة.
ببطارية عملاقة و150 وضعا رياضيا.. شاومي تطلق Watch S5 بمواصفات منافسة
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S5 46mm للأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع سلسلة هواتف Xiaomi 17T الجديدة، حيث تأتي الساعة بعدد من التحسينات على مستوى الشاشة والأداء ومزايا تتبع اللياقة والصحة.