قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسية السلام.. الرئيس السيسي يستقبل وزيري خارجية الجزائر وتونس لبحث التطورات الإقليمية
وزير الاستثمار: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة النسيج المتكاملة
نائب رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة والتصدير
الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل" على مواقع السوشيال
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم
بالتعاون مع نقابة الأطباء.. انطلاق فعاليات مؤتمر قسم الروماتيزم بطب قنا
︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور
الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان: «بن غفير» اعتاد التطرّف وتصرّفه ضد «أسطول الصمود» مشين
رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال
أول تعليق لـ حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة هواتف "سامسونج" المؤهلة للحصول على تحديث One UI 8.5

تحديث One UI 8.5
تحديث One UI 8.5
لمياء الياسين

بدأت سامسونج طرح تحديث One UI 8.5 المستقر في الأسبوع الأول من شهر مايو، وكما هو متوقع، كانت كوريا الجنوبية أول منطقة تحصل عليه. وبعد أسبوع، بدأ طرح التحديث عالميًا، وكانت الطرازات المتميزة مثل Galaxy S25 وGalaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 من أوائل الأجهزة التي حصلت عليه.

لا تضيع الشركة أي وقت في توسيع نطاق التحديث ليشمل أجهزة أخرى غير أحدثها. وقد بدأت التحديثات عبر الهواء (OTA) بالوصول إلى الهواتف الرائدة من الأجيال السابقة مثل سلسلة Galaxy S24 وGalaxy S23. كما انضمت فئة الهواتف متوسطة المدى إلى هذه التحديثات، وعلى رأسها هاتف Galaxy A56.

قائمة بأجهزة Galaxy

لمساعدتك في تتبع عملية طرح التحديث، قمنا بتجميع قائمة بأجهزة Galaxy التي تتلقى تحديث One UI 8.5 المستقر عالميًا.

أجهزة سامسونج تتلقى تحديث One UI 8.5 عالميًا
جالاكسي إس 25
جالاكسي إس 25+
جالاكسي إس 25 ألترا
جالاكسي إس 25 إيدج
جالاكسي إس 25 إف إي
جالاكسي إس 24
جالاكسي إس 24+
جالاكسي إس 24 ألترا
جالاكسي إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23
جالاكسي إس 23+
جالاكسي إس 23 ألترا
جالاكسي زد ثلاثي الطي
جالاكسي زد فولد 7
جالاكسي زد فليب 7
جالاكسي زد فليب 7 إف إي
جالاكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
جالاكسي A56


من المتوقع أن تتوسع القائمة مع حصول المزيد من أجهزة سامسونج جالاكسي على التحديث خلال الأيام القادمة. للتحقق من توفر التحديث على جهاز سامسونج الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > تحديثات البرامج ، ثم انقر على تنزيل وتثبيت .
على عكس تحديثات واجهة المستخدم One UI السابقة التي كانت تقتصر عمومًا على الأجهزة المتطورة، سيشمل هذا التحديث قاعدة مستخدمين أوسع بكثير، ليغطي الأجيال الأخيرة من هواتف Galaxy الرائدة والمتوسطة. لم تُصدر سامسونج القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة، لذا قمنا بإعداد قائمة بناءً على تقديراتنا. يمكنك الاطلاع عليها بالضغط هنا .

بينما لا يزال طرح واجهة المستخدم One UI 8.5 جارياً، تستعد سامسونج بالفعل لإصدار التحديث الرئيسي التالي. أطلقت الشركة مؤخراً تحديث One UI 9 التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S26، ومن المتوقع إطلاق النسخة المستقرة على هواتف Galaxy القابلة للطي القادمة في يوليو 2026 تقريباً. يمكنك قراءة المزيد عن One UI 9 هنا .

One UI 85 أجهزة Galaxy تحديث One UI 85 هواتف Galaxy S26 Galaxy S23 GALAXY S24 تحديث One UI 9 التجريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

تعامد الشمس على الكعبة

حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما

ترشيحاتنا

أرشيفية

عودة 20 بحارًا إيرانيًا بعد احتجازهم من قبل أمريكا

أرشيفية

إعلام إيراني: زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تستهدف تقليص الفجوات مع واشنطن

صورة أرشيفية

مصر تدين إقدام إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد