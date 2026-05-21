قائمة هواتف "سامسونج" المؤهلة للحصول على تحديث One UI 8.5

بدأت سامسونج طرح تحديث One UI 8.5 المستقر في الأسبوع الأول من شهر مايو، وكما هو متوقع، كانت كوريا الجنوبية أول منطقة تحصل عليه. وبعد أسبوع، بدأ طرح التحديث عالميًا، وكانت الطرازات المتميزة مثل Galaxy S25 وGalaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 من أوائل الأجهزة التي حصلت عليه.

لا تضيع الشركة أي وقت في توسيع نطاق التحديث ليشمل أجهزة أخرى غير أحدثها. وقد بدأت التحديثات عبر الهواء (OTA) بالوصول إلى الهواتف الرائدة من الأجيال السابقة مثل سلسلة Galaxy S24 وGalaxy S23. كما انضمت فئة الهواتف متوسطة المدى إلى هذه التحديثات، وعلى رأسها هاتف Galaxy A56.

لمساعدتك في تتبع عملية طرح التحديث، قمنا بتجميع قائمة بأجهزة Galaxy التي تتلقى تحديث One UI 8.5 المستقر عالميًا.

أجهزة سامسونج تتلقى تحديث One UI 8.5 عالميًا

جالاكسي إس 25

جالاكسي إس 25+

جالاكسي إس 25 ألترا

جالاكسي إس 25 إيدج

جالاكسي إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24

جالاكسي إس 24+

جالاكسي إس 24 ألترا

جالاكسي إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23

جالاكسي إس 23+

جالاكسي إس 23 ألترا

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد 7

جالاكسي زد فليب 7

جالاكسي زد فليب 7 إف إي

جالاكسي زد فولد 6

جالاكسي زد فليب 6

جالاكسي A56



من المتوقع أن تتوسع القائمة مع حصول المزيد من أجهزة سامسونج جالاكسي على التحديث خلال الأيام القادمة. للتحقق من توفر التحديث على جهاز سامسونج الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > تحديثات البرامج ، ثم انقر على تنزيل وتثبيت .

على عكس تحديثات واجهة المستخدم One UI السابقة التي كانت تقتصر عمومًا على الأجهزة المتطورة، سيشمل هذا التحديث قاعدة مستخدمين أوسع بكثير، ليغطي الأجيال الأخيرة من هواتف Galaxy الرائدة والمتوسطة. لم تُصدر سامسونج القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة، لذا قمنا بإعداد قائمة بناءً على تقديراتنا. يمكنك الاطلاع عليها بالضغط هنا .

بينما لا يزال طرح واجهة المستخدم One UI 8.5 جارياً، تستعد سامسونج بالفعل لإصدار التحديث الرئيسي التالي. أطلقت الشركة مؤخراً تحديث One UI 9 التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S26، ومن المتوقع إطلاق النسخة المستقرة على هواتف Galaxy القابلة للطي القادمة في يوليو 2026 تقريباً. يمكنك قراءة المزيد عن One UI 9 هنا .