أخبار التكنولوجيا.. مواصفات أحدث هواتف Find X9 وأفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينافس آيفون.. إليك مواصفات أحدث هواتف Find X9

كشفت أوبو عن سلسلة هواتف Find X9، صرّحت الشركة بأنها لن تُطلق هاتفًا رائدًا ببطارية تقل سعتها عن 7000 مللي أمبير. ولهذا السبب، حتى هاتف Find X9s الصغير، الذي يتميز بشاشة 6.32 بوصة، يحتوي على بطارية بسعة 7025 مللي أمبير. وتشير تسريبات جديدة إلى أن أوبو قد تزيد سعة البطارية في سلسلة هواتف Find X10 القادمة.

لتجربة سمع أحسن.. إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

أطلقت كاسيو سماعة أذن لاسلكية جديدة وهي earU ER-100، وذلك ضمن علامتها التجارية الجديدة earU.

تدعم السماعة الصوت اللاسلكي، وتحسين الصوت الرقمي، في تصميم عصري يُناسب نمط الحياة اليومية.

بأقوى معالج وبطارية تدوم لساعات.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

أعلنت لينوفو رسميًا عن جهاز Lenovo YOGA Air 14 Ultra Aura الجديد في الصين.

وذكرت الشركة أن وزن الجهاز لا يتجاوز 975 جرامًا، ويتميز بشاشة OLED فائقة الجودة مقاس 14 بوصة ومعالجات Intel Core Ultra. ويبدأ سعر الجهاز من 9999 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل 1470 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

ببطارية ضخمة وسعر مفاجأة| لينوفو تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاتها

بعد غيابها عن سوق الهواتف الذكية لعدة سنوات، عادت لينوفو رسميًا إلى السوق الصينية مع هاتفها الجديد لينوفو ليجن Y70.

وكان آخر هاتف ألعاب من إنتاج الشركة هو ليجن Y90، الذي أُطلق عام 2022.

تحاول شركة لينوفو الآن العودة إلى قطاع هواتف الألعاب بأجهزة ذات مواصفات رائدة.