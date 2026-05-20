حماقي يعلن طرح أولى أغاني ألبومه الجديد سمّعوني.. غدًا

أعلن المطرب محمد حماقي عن موعد طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان «سمعوني»، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات استعدادًا لطرحه للجمهور.

وكتب حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام أنه انتهى من رحلة التحضير للألبوم، مؤكدًا أن الجمهور على موعد مع انطلاق أولى أغنياته بعنوان قالوا عني إيه غدًا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 10 أغنيات يتعاون خلالها حماقي مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم تامر حسين، وأمير طعيمة، وعزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتوما، بما يعكس تنوعًا في الشكل الموسيقي للألبوم.

كما يتضمن الألبوم ديو يجمع بين محمد حماقي والفنانة شيرين عبد الوهاب، ومن المقرر طرحه لاحقًا عبر مختلف منصات الاستماع الموسيقي.

وكان شارك حماقي البرومو التشويقي للألبوم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام خلال الساعات الماضية ،وعلق عليه بكلمة: «قريبًا»، ليحظى الفيديو بتفاعل كبير من جمهوره، خاصة بعد ظهور ابنته خلال البرومو، وهو ما لفت انتباه المتابعين.

ومن المقرر أن يطرح محمد حماقي ألبوم «سمعوني» قريبًا عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلاله حماقي مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم تامر حسين، وعزيز الشافعي، إلى جانب الموزعين توما، وتميم، ووسام عبد المنعم، مرو مصطفى، محمد يحيى، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، رمضان محمد، والموزعين أحمد إبراهيم وتميم، توما، ومن المنتظر بدء طرحه خلال العشرة أيام المقبلة، ومن المقرر أن يتم طرح أغنيتين ثم طرح الألبوم كاملا".

ويعد ألبوم "سمعوني" العاشر في مسيرة محمد حماقي الفنية، وينتظر به الجمهور عدد من المفاجآت منها الديو الذي يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وأغنية من ألحان الراحل محمد رحيم.