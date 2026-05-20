لعزومات العيد.. طريقة عمل عرق الروستو

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عرق الروستو.

طريقة عمل عرق الروستو :



المقادير:



قطعة لحم عرق تلبيانكو أو فلتو (أو لحم موزة ) حوالى2 كيلو



6 فصوص ثوم



خيط دوبارة ضد النار ، أطلبي من بائع اللحوم (اللحام) أن يجهزه لك، أو ورق ألومنيوم



ملح و فلفل



2فص ثوم مهروس



2 بصلة مقطعة



ورق لاورا ( ورق غار )



حبهان ( حب الهيل )



2 فص مستكة



قطع من الفلفل الأخضر و الجزر و البطاطا



قليل من الزيت



ماء





الطريقة:





- تغسل قطعة اللحم جيدا ً ثم نقوم بلف الخيط حول قطعة اللحم بشدة و ربطه بشكل حلزونى حول قطعة اللحم كلها حتى لا يتغير شكله مع الطهى وكما سبق يمكنك طلب هذا من (اللحام ) الجزار أو يمكن لف قطعة اللحم جيدا ً بورق ألومنيوم .



- نقوم بعمل 6 ثقوب عميقة بسكين صغير رفيع فى أماكن متفرقة من قطعة اللحم مع الاحتفاظ بشكلها المتماسك .



- نضع فى كل ثقب فص من الثوم الصحيح مع محاولة جعله عميق بادخاله بالأصبع السبابة .



- يتبل اللحم من الخارج بالملح و الفلفل .



- نجهز صينية ونضع فيها عرق الفلتو ويغطي حتي منتصفه بالماء وملعقة صغيرة ملح و البصل و الثوم المفروم و الفلفل الأخضر و الجزر و البطاطا و قليل من الزيت و ورق الغار و حب الهال و المستكة .



- نغطى الصينية بإحكام بورق ألومنيوم أو غطاء مقاوم للحرارة و نضعها على النار أو فى الفرن .



- نراعى متابعة إضافة نصف كوب من الماء كل فترة عندما يختفى الماء الموجود .



- تترك حتى النضج حوالى 3 ساعات .



- نراعي تقليب العرق علي الوجه الآخر حتي ينضج جيدا .



- نقوم بعمل اختبار النضج بغرس سكين صغير رفيع فى اللحم فإذا خرج سائل أحمر فلم يتم النضج بعد .



- بعد تمام النضج نحتفظ بالسائل المتبقي في الصينية لإستخدامه في عمل صلصة بنية .



- بعد تمام النضج يرش على وجه اللحم زيت أو سمن و يرفع ورق الألمنيوم ويزج فى الفرن مع إشعال الشواية و ليس الفرن حتى يحمر الوجه من جميع الجهات .



- نقوم بقص الخيط والتخلص منه.



- نترك اللحم حتى يبرد .





طريقة التقديم :





- توضع قطعة اللحم فى وسط صينية مناسبة أو طبق سرفيس بيضاوي و تقطع إلى شرائح رفيعة .



- يوضع حولها الأرز البسمتى أو أصابع من البطاطا المحمرة أو الخبز و تزين بالخضروات المسلوقة والطازجة .



- يقدم معه صلصة ساخنة و التي يتم تحضيرها مثل البيشاميل وذلك بوضع 2 ملعقة كبيرة دقبق وتقليبها مع ملعقة سمن حتي تصفر ثم يضاف إلي المقدار المرق الذي خرج من اللحم أثناء طبخه .



- تقلب الصلصة جيدا علي النار حتي يصبح قوامها متوسط وليس غليظ . تقدم في قارب الصلصة . وبالهنا والشفا.