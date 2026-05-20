طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

يعتبر الجلاش بالكاسترد والفاكهة من أشهر الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وطعم مميز، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرغبة في تناول حلويات خفيفة ومنعشة.

وقد كشفت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة تحضير الجلاش بالكاسترد والفاكهة بخطوات سهلة تمنحكِ حلوى مقرمشة وغنية في نفس الوقت.

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة.

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة



طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

مكونات الجلاش بالكاسترد والفاكهة:

لتحضير الجلاش:

لفة جلاش نصف كيلو

نصف كوب سمنة أو زبدة مذابة

ملعقة كبيرة سكر بودرة (اختياري)

لتحضير الكاسترد:

4 أكواب حليب

4 ملاعق كبيرة بودرة كاسترد

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين والحشو:

فواكه طازجة مقطعة مثل الموز والفراولة والمانجو والكيوي

مكسرات مجروشة أو فستق

شربات ثقيل وبارد

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

خطوات تحضير الجلاش المحمص:

ـ يتم كشكة ورق الجلاش ورثه في صينية ودهنة بالسمن وندخله الفرن

ـ تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تكتسب اللون الذهبي مع التقليب المستمر.

طريقة عمل الكاسترد:

ـ يخلط الحليب مع السكر والكاسترد على البارد.

ـ يرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح كثيف القوام.

ـ تضاف الفانيليا ويترك الكاسترد ليبرد مع تغطيته حتى لا تتكون قشرة على الوجه.

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

طريقة تقديم الجلاش بالكاسترد:

ـ توضع طبقة من الجلاش المحمص في قاع الكوب.

ـ تضاف طبقة من الكاسترد البارد.

ـ ثم توزع الفواكه الطازجة.

تكرر الطبقات حتى تمتلئ الكاسات.

ـ تزين بالجلاش المكسر على الوجه والفواكه وتقدم باردة.

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

نصائح لنجاح الجلاش بالكاسترد

ـ عدم ترك الجلاش في الفرن فترة طويلة حتى لا يحترق.

ـ استخدام فواكه طازجة يمنح الحلوى طعماً منعشاً.

ـ يفضل تقديم الحلوى باردة للحفاظ على تماسك الكاسترد وقرمشة الجلاش.

ـ يمكن إضافة صوص الكراميل أو الشوكولاتة حسب الرغبة.