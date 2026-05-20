مجدي البدوي: صندوق إعانات الطوارئ للعمال أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعد أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية لعمال مصر.

وأوضح أن دوره الحقيقي يتمثل في تقديم المساندة والدعم للعمال خلال أوقات الأزمات، خاصة في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت، بما يجعله «حائط صد» للعمال خلال الفترات الصعبة التي تواجههم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الصندوق يتدخل عندما تواجه المنشآت تعثراً أو أزمات مالية، حيث يقوم بصرف مرتبات العمال نيابة عن الشركات، بما يساعد تلك المنشآت على استعادة نشاطها والاستمرار في العملية الإنتاجية، متابعا، أن الصندوق لا يوفر الحماية الاجتماعية للعمال فقط، بل يمثل أيضاً أداة مساعدة كبيرة لأصحاب الأعمال، خاصة في القطاع الخاص.

وأشار مجدي البدوي إلى أن الصندوق يخفف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال من خلال تحمل أجور العمال لفترة مؤقتة، الأمر الذي يمنح الشركات فرصة لاستعادة نشاطها وتوفير سيولة تساعدها على العودة للعمل من جديد، مؤكداً أن معظم المستفيدين من الصندوق من شركات ومصانع القطاع الخاص.

