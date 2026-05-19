جوجل تدمج أيقونة وميزات مساعد Gemini داخل وثائق Docs وتطبيق Workspace

طرحت شركة جوجل الأمريكية تحديثاً برمجياً ثورياً لمنظومتها المكتبية الشهيرة "Google Workspace"، دمجت من خلاله أيقونة وميزات مساعد الذكاء الاصطناعي الخارق "Gemini" مباشرة داخل عمق تطبيق الوثائق والملفات "Google Docs".

وأفاد تقرير نشره موقع "The Verge" التقني، بأن هذا التعديل البصري والبرمجي الجديد جاء ليتزامن مع زخم مؤتمر المطورين السنوي "Google I/O 2026"، مستهدفاً تسريع وتيرة العمل اليومي للموظفين والمطورين عبر نقرة زر واحدة.

أيقونة ذكية وتكامل فوري داخل مستندات Docs

تستهدف جوجل من إعادة صياغة واجهة المستخدم البصرية نقل ميزات التوليد الذكي من شريط المهام الجانبي لتعمل مباشرة في صلب النصوص والصفحات المفتوحة؛ وبموجب هذا التحديث البرمجي.

باتت أيقونة "جيميناي" المتلألئة تظهر كزر عائم وذكي بجوار المؤشر أثناء الكتابة، مما يمنح كُتّاب المحتوى والمحررين القدرة على استدعاء الذكاء الاصطناعي فورياً لتوليد مسودات كاملة، أو إعادة صياغة الفقرات المعقدة، أو حتى تدقيق النصوص لغوياً وبصياغة بشرية طبيعية 100%.

تسهيل تلخيص الملفات الضخمة في بيئة Workspace

تمنح الترقية الجديدة مستخدمي باقة "Google Workspace" قدرات حوسبية متطورة لإدارة وتلخيص وثائق العمل الضخمة دون مغادرة الصفحة.

وحرص المهندسون على تزويد النظام بخوارزميات سياقية قادرة على قراءة المستند كاملاً وتحويله إلى نقاط مختصرة أو جدول بيانات منسق، فضلاً عن إمكانية طرح أسئلة مباشرة للمساعد الذكي حول تفاصيل معقدة داخل الملف، مما يوفر وقت الساعات المهدر في البحث اليدوي ويحمي طاقة المعالجة للأجهزة لعام 2026.

تحسينات بصرية شاملة تدعم الهواتف الذكية

تتكامل هذه الميزات النصية مع إعادة صياغة شاملة لرموز وأيقونات تطبيقات المنظومة المكتبية بالكامل لتصبح مريحة للعين ومتوافقة مع لغة التصميم الأحدث من أندرويد.

وأوضح الخبراء الفنيون أن جوجل قامت بتبسيط الخطوط والمظهر البصري لعلامات "Docs" و"Drive" و"Sheets" على الهواتف المحمولة لتسهيل القراءة السريعة أثناء التنقل، مع تقليل استهلاك العمليات الخلفية للذاكرة العشوائية (RAM) لضمان أعلى مستويات السلاسة على الهواتف المتوسطة والاقتصادية.

يبرهن دمج أيقونة "Gemini" في وثائق جوجل على أن الذكاء الاصطناعي قد غادر مرحلة التجريب البرمجي ليصبح العصب الأساسي للإنتاجية المكتبية في العالم؛ ومع وصول هذه التحديثات الحيوية تباعاً للمشتركين في مصر والوطن العربي، ستمتلك الشركات والمستقلون أداة رقمية خارقة تضمن إنجاز المشاريع المعقدة بأعلى مستويات السرعة والدقة والاحترافية.