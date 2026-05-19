أردوغان : يجب فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن
أخبار العالم

أردوغان : يجب فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن

القسم الخارجي

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الإسراع في إعادة فتح مضيق هرمز، في تصريح يعكس قلق أنقرة من تداعيات أي اضطراب في أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والطاقة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية ودولية، شدد أردوغان على أن استمرار التوتر أو أي إغلاق جزئي أو كامل للمضيق ستكون له انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على مرور شحنات النفط والغاز عبر هذا الممر الاستراتيجي.

ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويُعد أحد أهم نقاط الاختناق في العالم للطاقة، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعله محورًا حساسًا في أي تصعيد إقليمي في المنطقة.

وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أن استقرار الملاحة البحرية في المضيق يجب أن يكون أولوية دولية، داعيًا إلى تحرك دبلوماسي عاجل لتفادي أي تصعيد قد يهدد أمن الطاقة العالمي أو يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.

وتأتي تصريحات أردوغان في ظل حالة من التوتر المتصاعد في المنطقة، وسط مخاوف من أن تؤدي النزاعات الإقليمية أو التهديدات المتبادلة بين بعض الأطراف إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

ويحذر خبراء الطاقة من أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى اضطرابات في أسواق الشحن والتأمين البحري، ما قد ينعكس على الاقتصاد العالمي بأكمله.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من إيران أو الأطراف الأخرى المعنية بشأن تصريحات الرئيس التركي، في حين تواصل القوى الدولية الدعوة إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق هرمز واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، حيث سبق أن شهد توترات متكررة في فترات سابقة، دفعت المجتمع الدولي إلى تعزيز الوجود البحري لضمان استمرار حركة التجارة والطاقة دون انقطاع.

