وزير الخارجية يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في لندن

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٩ مايو بأعضاء الجالية المصرية في لندن وذلك خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، بحضور السفير أشرف سويلم سفير جمهورية مصر العربية فى المملكة المتحدة والقنصل العام محمد أبو الخير القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لندن.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في المملكة المتحدة في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما أكد أن لقاء الجاليات المصرية في الخارج بشكل دورى يأتي ضمن نهج ثابت لوزارة الخارجية يقوم على تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج، وتوفير كافة الخدمات القنصلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لإيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى والكاملة والاهتمام اللازم وربطهم بوطنهم.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القنصلي، مسلطاً الضوء على المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تهدف إلى التيسير على المصريين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك التوسع في رقمنة الخدمات، كما استعراض مساعي القنصلية العامة في لندن لتسهيل سبل التواصل مع أبناء الجالية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمشاركة أبناء الجالية في المملكة المتحدة في "مؤتمر المصريين في الخارج" في نسخته السابعة المقررة يومي ٢ و٣ أغسطس ٢٠٢٦، مشيراً إلى ما حققته النسخة السادسة للمؤتمر التي عقدت في أغسطس ٢٠٢٥ بالقاهرة من نجاح، كون ذلك المؤتمر يمثل محفلاً وطنياً جامعاً لأبناء الجالية المصرية في الخارج ومؤسسات الدولة المصرية المعنية بقضاياهم.