بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

أثارت قضية البلوجر دنيا فؤاد المعروفة بمحاربة السرطان الأولي ، جدلا واسعا خلال الفترة القليلة الماضية .

وحصل « صدي البلد » ، علي نسخة من التقارير الطبية التي أجرتها البلوجر دنيا فؤاد قبل إثارة قضية جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ضمن ملفها الطبي الذي يخضع للفحص في إطار التحقيقات الجارية.

ووفقًا لما يظهر بالمستندات المتداولة، تضمنت التقارير نتائج لفحوصات وأشعة طبية متعددة، من بينها تقارير دوبلكس للأوعية الدموية أشارت إلى عدم وجود انسدادات بالشرايين أو جلطات بالأوردة محل الفحص، إلى جانب تقارير أخرى للبطن والحوض أظهرت عدم رصد تغيرات مرضية واضحة بالأعضاء التي شملتها الأشعة.

كما تضمن الملف الطبي الظاهر بالمستندات إشارات إلى تشخيصات صحية متنوعة، من بينها أورام حميدة بالثدي وآلام بأسفل الظهر وملاحظات طبية أخرى، وهي أمور تستدعي تقييمًا طبيًا متخصصًا لتحديد طبيعتها ومدى ارتباطها بالحالة الصحية محل النقاش.

في المقابل، تواصل جهات التحقيق المختصة مراجعة كافة المستندات والأوراق المقدمة، بالتوازي مع فحص التحويلات المالية والبلاغات المرتبطة بالقضية، للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبقى النتائج النهائية مرهونة بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية والقرارات القضائية، باعتبار أن التقارير الطبية وحدها لا تُعد دليلًا حاسمًا على الاتهامات أو نفيها، وإنما تدخل ضمن عناصر الفحص والتدقيق داخل القضية.



