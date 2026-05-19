بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

يسود حالة من الترقب والانتظار بين موظفي القطاعين العام والخاص حول موعد إجازة عيد الأضحى 2026، وهي المناسبة الرسمية المنتظرة مع نهاية الشهر الجاري، ويتساءل الجميع حول عدد أيام الإجازة والمواعيد النهائية للعطلة الرسمية.

ويأتي هذا الترقب بالتزامن مع استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ذي الحجة الأحد وإعلان الإثنين 18 مايو أول أيام ذي الحجة، والذي على أساسه تم تحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك بشكل قاطع.



عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات

بحسب أجندة الإجازات الرسمية في مصر، فمن المتوقع أن تأتي إجازة عيد الأضحى 2026 على النحو التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات (اليوم التاسع من شهر ذي الحجة)

يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

تعتبر إجازة عيد الأضحى واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، حيث ينتظرها الموظفون والطلاب بشغف لقضائها مع العائلة أو السفر أو أداء الشعائر الدينية ونحر الأضاحي.

ومن المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين في مصر لمدة 5 أيام متصلة، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: إجازة أول أيام العيد

الخميس 28 مايو 2026: إجازة ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: إجازة ثالث أيام العيد (تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع)

السبت 30 مايو 2026: إجازة رابع أيام العيد/ثالث أيام التشريق (تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع)

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على إجازة رسمية طويلة ومتصلة تمتد لـ 5 أيام كاملة، خاصة مع تزامن آخر يومين من العيد (الجمعة والسبت) مع عطلة نهاية الأسبوع، مما يمنح المواطنين فرصة ممتازة للراحة والسفر وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء.



القرار الرسمي المنتظر

لم يصدر مجلس الوزراء بعد قرارًا رسميًا بشأن إجازة عيد الأضحى 2026، ومن المنتظر إعلان ذلك خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية النتيجة النهائية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة.

وفيما يخص إجازة القطاع الحكومي، سيصدر مجلس الوزراء القرار النهائي بشأن عدد أيام الإجازة، بينما تصدر وزارة العمل قرارًا مماثلاً للقطاع الخاص، وذلك بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ذي الحجة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، يترقب المواطنون الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام، والتي تشمل مناسبات دينية ووطنية هامة، وجاءت الإجازات الرسمية كالتالي:

الأربعاء 17 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية (بداية العام الهجري الجديد 1448)

الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الخميس 23 يوليو 2026: إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 (عيد القوات المسلحة)

وتُمنح هذه الإجازات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بقرارات رسمية تصدر عن مجلس الوزراء ووزارة العمل في حينها، مع احتمالية ترحيل بعض الأيام التي تتزامن مع العطلات الأسبوعية.