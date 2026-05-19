رئيس التحرير
طه جبريل
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي خطة تفويج حجاج الجمعيات الأهلية حيث يغادر أخر فوج يوم الخميس الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٦ .

واستقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالأراضي المقدسة، أمس الاثنين  10 آلاف حاج وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية، منذ بدء عمليات التفويج في 8 مايو الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأكد  أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أنه وصل إلى مطار جدة  ما يقرب من 4 آلاف حاج وحاجة تم استقبالهم واستقلالهم الأوتوبيسات المخصصة لنقلهم لمكة المكرمة، بينما استقبل مطار المدينة المنورة  6 آلاف حاج وحاجة ، وسط ترتيبات مكثفة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لتيسير كافة الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى الاستقرار في أماكن الإقامة. 

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن جميع الحجاج حالتهم الصحية جيدة ويحظون بكافة الخدمات المعدة لهم من قبل بعثة حج الجمعيات الأهلية، كما هناك تنسيق مع الجانب السعودي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

حجاج الجمعيات 

وأوضح عبد الموجود أن عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية تتواصل وفق خطة دقيقة، حيث من المقرر أن تصل آخر الأفواج يوم الخميس المقبل الموافق 21 مايو الجاري ليكتمل بذلك وصول عدد أفراد البعثة المقررة بـ12475 حاجا وحاجة إلى الأراضي المقدسة استعداداً لأداء فريضة الحج.

وأشار  رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، فضلا عن اللجان الميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تجرى اللمسات النهائية لخطة تصعيد الحجاج لمشعري عرفات ومني.

