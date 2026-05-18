الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

سادت حالة من الجدل بين المواطنين بشأن حالة الطقس والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في مصر، والتي تعد أعلى من المعدلات الطبيعية في البلاد في هذا الوقت من العام، وخاصة أننا في فصل الربيع واقتراب فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، غدا الثلاثاء 19 مايو 2026، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارا أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً.
 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه فيما يتعلق بحالة البحرين، فإن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية: شمالية شرقية وستكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2.25 متر ، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

تتخطى 47 مئوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا في القاهرة والمحافظات التالي:


القاهرة: العظمى 35 – الصغرى 20


العاصمة الإدارية: العظمى 36 – الصغرى 21


6 أكتوبر: العظمى 36 – الصغرى 21


بنها: العظمى 34 – الصغرى 19


دمنهور: العظمى 32 – الصغرى 18


وادي النطرون: العظمى 34 – الصغرى 19


كفرالشيخ: العظمى 34 – الصغرى 19


بلطيم: العظمى 26 – الصغرى 18


المنصورة: العظمى 34 – الصغرى 19


الزقازيق: العظمى 35 – الصغرى 20


شبين الكوم: العظمى 34 – الصغرى 19


طنطا: العظمى 34 – الصغرى 19


دمياط: العظمى 24 – الصغرى 18


بورسعيد: العظمى 27 – الصغرى 19


الإسماعيلية: العظمى 35 – الصغرى 20


السويس: العظمى 35 – الصغرى 21


العريش: العظمى 28 – الصغرى 18


رفح: العظمى 28 – الصغرى 17


رأس سدر: العظمى 36 – الصغرى 21


نخل: العظمى 35 – الصغرى 17


كاترين: العظمى 31 – الصغرى 15


الطور: العظمى 37 – الصغرى 24


طابا: العظمى 36 – الصغرى 23


شرم الشيخ: العظمى 40 – الصغرى 25


الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 26


الإسكندرية: العظمى 26 – الصغرى 18


العلمين: العظمى 26 – الصغرى 17


مطروح: العظمى 25 – الصغرى 17


السلوم: العظمى 27 – الصغرى 18


سيوة: العظمى 37 – الصغرى 24


رأس غارب: العظمى 38 – الصغرى 24


سفاجا: العظمى 39 – الصغرى 25


مرسى علم: العظمى 40 – الصغرى 26


شلاتين: العظمى 39 – الصغرى 24


حلايب: العظمى 36 – الصغرى24


أبو رماد: العظمى 37 – الصغرى 23


مرسى حميرة: العظمى 35 – الصغرى 23


أبرق: العظمى 37 – الصغرى 24


جبل علبة: العظمى 39 – الصغرى 26


الفيوم: العظمى 39 – الصغرى 21


بني سويف: العظمى 40 – الصغرى 22


المنيا: العظمى 41 – الصغرى 21


أسيوط: العظمى 42 – الصغرى 22


سوهاج: العظمى 44 – الصغرى 27


قنا: العظمى 46 - الصغرى 28


الأقصر: العظمى 47 – الصغرى29


أسوان: العظمى 48 – الصغرى 31


الوادي الجديد: العظمى 47 – الصغرى 30


أبو سمبل: العظمى 47 – الصغرى 29.

سيارات ‏SUV‏ زيرو
