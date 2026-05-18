قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تغطية الرأس من الشمس أثناء الإحرام يفسده؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
أحمد موسى يثني على كلمة رئيس مجلس النواب الليبي عن مصر
مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: التهديد الحالي للإرهاب النووي أصبح أعلى مما كان سابقا
تحدث بالعبرية.. علقة ساخنة لإسرائيلي في لندن
وزير التعليم : مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس
وزير الخارجية: تأكيد مصري إسباني على خفض التصعيد في الملف الإيراني ودعم حرية الملاحة الدولية
بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو
حفل دير القديس سمعان بالمقطم يثير الجدل على مواقع التواصل.. فما السبب
طلائع الجيش يهزم فاركو ويبتعد عن صراع البقاء في الدوري
أبوالعينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا
بيان عاجل من ليفربول بشأن تكريم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحدث بالعبرية.. علقة ساخنة لإسرائيلي في لندن

إسرائيلي يتعرض للضرب في لندن
إسرائيلي يتعرض للضرب في لندن
فرناس حفظي

تبحث الشرطة البريطانية في لندن عن خمسة أشخاص ملثمين يُشتبه بتورطهم في الاعتداء على شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 22 عاما داخل حي جولدرز جرين شمال العاصمة البريطانية.

وبحسب التفاصيل، كان الشاب يتحدث بالعبرية عبر الهاتف خارج منزله خلال ساعات الليل، قبل أن يلاحقه خمسة رجال ويتعرض لاعتداء عنيف استمر عدة دقائق، حيث انهالوا عليه بالضرب والركل، ما تسبب بإصابته بجروح وكدمات في وجهه وجسده.

وقال الشاب، الذي يقيم في لندن، إنه شعر خلال الهجوم بأنه “قد لا ينجو”، موضحًا أن المهاجمين باغتوه بشكل مفاجئ وسحبوه عبر الطريق قبل الاعتداء عليه بشكل جماعي.

وأضاف أن المعتدين مزقوا ملابسه وألقوا حذائه، فيما تمكنوا من الفرار قبل وصول الشرطة بعد أن سمع أحد السكان صرخات الاستغاثة وأبلغ السلطات.

وأكدت شرطة لندن أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، داعية أي شخص شاهد الواقعة أو يمتلك معلومات، إلى التواصل معها؛ للمساعدة في تحديد هوية المهاجمين.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة البريطانية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في بعض الأحياء التي شهدت احتجاجات ومواجهات متكررة على خلفية التطورات السياسية في الشرق الأوسط.

الشرطة البريطانية لندن أشخاص ملثمين شاب إسرائيلي العبرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

رئيس شباب النواب: الأكاديمية الوطنية للتدريب أحد أدوات القوة الناعمة لمصر

النائب أحمد شلبي

إسكان النواب توافق على منحة أوربية بقيمة 1.2 مليون دولار

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»

مستقبل وطن: السيدة انتصار السيسي جسدت روح الأم المصرية في فرحة مصر

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد