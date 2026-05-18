تحدث بالعبرية.. علقة ساخنة لإسرائيلي في لندن

تبحث الشرطة البريطانية في لندن عن خمسة أشخاص ملثمين يُشتبه بتورطهم في الاعتداء على شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 22 عاما داخل حي جولدرز جرين شمال العاصمة البريطانية.

وبحسب التفاصيل، كان الشاب يتحدث بالعبرية عبر الهاتف خارج منزله خلال ساعات الليل، قبل أن يلاحقه خمسة رجال ويتعرض لاعتداء عنيف استمر عدة دقائق، حيث انهالوا عليه بالضرب والركل، ما تسبب بإصابته بجروح وكدمات في وجهه وجسده.

وقال الشاب، الذي يقيم في لندن، إنه شعر خلال الهجوم بأنه “قد لا ينجو”، موضحًا أن المهاجمين باغتوه بشكل مفاجئ وسحبوه عبر الطريق قبل الاعتداء عليه بشكل جماعي.

وأضاف أن المعتدين مزقوا ملابسه وألقوا حذائه، فيما تمكنوا من الفرار قبل وصول الشرطة بعد أن سمع أحد السكان صرخات الاستغاثة وأبلغ السلطات.

وأكدت شرطة لندن أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، داعية أي شخص شاهد الواقعة أو يمتلك معلومات، إلى التواصل معها؛ للمساعدة في تحديد هوية المهاجمين.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة البريطانية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في بعض الأحياء التي شهدت احتجاجات ومواجهات متكررة على خلفية التطورات السياسية في الشرق الأوسط.