قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تغطية الرأس من الشمس أثناء الإحرام يفسده؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
أحمد موسى يثني على كلمة رئيس مجلس النواب الليبي عن مصر
مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: التهديد الحالي للإرهاب النووي أصبح أعلى مما كان سابقا
تحدث بالعبرية.. علقة ساخنة لإسرائيلي في لندن
وزير التعليم : مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس
وزير الخارجية: تأكيد مصري إسباني على خفض التصعيد في الملف الإيراني ودعم حرية الملاحة الدولية
بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو
حفل دير القديس سمعان بالمقطم يثير الجدل على مواقع التواصل.. فما السبب
طلائع الجيش يهزم فاركو ويبتعد عن صراع البقاء في الدوري
أبوالعينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا
بيان عاجل من ليفربول بشأن تكريم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: التهديد الحالي للإرهاب النووي أصبح أعلى مما كان سابقا

مركز إعلام الأمم المتحدة
مركز إعلام الأمم المتحدة
أ ش أ

 أكد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "ماورو ميديكو"، أن تهديد الإرهاب النووي لم يصل من قبل أبدا إلى هذا المستوى من الخطورة، مشيرا إلى الانتشار الواسع للتكنولوجيات الجديدة، مثل الطائرات المسيرة ذات الأغراض العسكرية والذكاء الاصطناعي، يعني أن التهديد الحالي للإرهاب النووي أصبح أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أوضح "ماورو ميديكو"، أن العواقب الإنسانية والبيئية والاقتصادية لأي هجوم إرهابي إشعاعي أو نووي ستكون ذات طابع عالمي، إذ من شأنها أن تقوض السلم والأمن الدوليين، وتزعزع الثقة في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.

وقال المسئول الأممي، " تنخرط الجماعات والأفراد الإرهابيون بشكل أعمق وأكثر فاعلية في استخدام التكنولوجيات الحديثة؛ فقد جندت الجماعات الإرهابية خبراء، بمن فيهم متخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي، كما شهدنا استخدام الطائرات المسيرة في تنفيذ أعمال إرهابية، وهذا الأمر قد يجعل من احتمالية شن هجوم باستخدام 'قنبلة قذرة' بواسطة طائرة مسيرة أمرا واردا بشكل أكبر".

ورغم عدم وجود تعريف دقيق ومحدد للإرهاب النووي، فإن الأمثلة على ما يمكن اعتباره هجوما إرهابيا تتراوح بين استخدام "القنابل القذرة"، واستهداف محطات الطاقة النووية، واستخدام أسلحة نووية مسروقة، وتفجير عبوات نووية بدائية الصنع.

وأشار "ماورو ميديكو"، إلى أنه لحسن الحظ، لم يقع أي هجوم إرهابي نووي منذ ظهور هذه التكنولوجيا قبل نحو 80 عاما؛ مما يضع هذا التهديد ضمن فئة المخاطر التي تتسم بـ "احتمالية وقوع منخفضة، ولكن بتأثير هائل". غير أن هذا لا يعني أن الجماعات الإرهابية لا تسعى جاهدة لتنفيذ نوع من الهجمات، فقد أعلن تنظيم "القاعدة" الإرهابي - الذي يقف وراء هجمات 11 سبتمبر على نيويورك والتي أدت إلى انهيار "البرجين التوأمين" - مرارا وتكرارا عن عزمه ارتكاب أعمال إرهاب نووي، كما تم تسجيل العديد من الحوادث التي جرى فيها تهريب مواد إشعاعية أو سرقتها.

وفي عام 2021، على سبيل المثال، أفادت طاجيكستان بسرقة 133 قرصا تحتوي على ثاني أكسيد اليورانيوم، ويُرجح أن الغرض من ذلك كان الاتجار بها، سواء داخل البلاد أو في أفغانستان، حيث يتمتع تنظيم "القاعدة" بوجود قوي ونفوذ واسع.

ووفقا لمكتـب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فإن تعزيز الإطار القانوني الدولي الرامي إلى منع الإرهاب الذي ينطوي على استخدام المواد النووية وغيرها من المواد المشعة يُعد أولوية قصوى، سواء بالنسبة للدول الأعضاء بشكل فردي، أو بالنسبة للمجتمع الدولي ككل.

وفي شهر مايو، وخلال اجتماع عُقد على هامش مؤتمر المراجعة الحادي عشر لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حثّ متحدثون - بمن فيهم "ميديكو" - جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في أقرب وقت ممكن.

وتعد هذه الاتفاقية، التي تُمثّل حجر زاوية في صرح الأمن النووي العالمي، أساسا قانونيا لتجريم أعمال الإرهاب النووي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات. ومع ذلك، ورغم أن الاتفاقية قد حظيت بمستوى واسع من الدعم منذ اعتمادها قبل 21 عاما، إلا أن نحو 66 دولة لم تنضم إليها بعد. ويعود ذلك - كما يوضح ميديكو - لا إلى نقص الإرادة السياسية، بل بالأحرى إلى نقص في القدرات التقنية.

ويقول "ماورو ميديكو"، في هذا الصدد: "إن الخطوة الأولى تتمثل في وضع أطر قانونية متينة تتضمن عناصر قوية تتعلق بالتعاون مع الدول الأخرى، والقدرة على إجراء التحقيقات وتبادل المعلومات القضائية، فضلا عن القدرة على اتخاذ التدابير الوقائية".

وفي هذا السياق، يقدم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الدعم للحكومات الوطنية لمساعدتها على الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ أحكامها تنفيذا كاملا.

ويضيف ميديكو قائلا: "لم نشهد حتى الآن أي حالات إرهاب نووي؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى الآليات المعمول بها حاليا، غير أننا بحاجة إلى مواصلة دعم جهود الدول الأعضاء لضمان عدم وقوع مثل هذه الأعمال إطلاقا".

تعالج هذه الاتفاقية الثغرات الرئيسية القائمة في الإطار القانوني الدولي، وذلك من خلال تجريم الأفعال التي تنطوي على استخدام مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة بنية إرهابية. كما أنها تعزز التعاون في مجالات التحقيق، والملاحقة القضائية، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة.

وأوضح "ماورو ميديكو"، أنه رغم أن وتيرة الانضمام إلى الاتفاقية كانت قوية في مراحلها الأولى، إلا أن التقدم نحو تحقيق عالمية الانضمام إليها قد تباطأ في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى استمرار وجود ثغرات في الصرح القانوني العالمي، وتشمل الأسباب الكامنة وراء هذه الثغرات: محدودية الوعي بالاتفاقية، وتزاحم الأولويات التشريعية، والقيود المتعلقة بالقدرات الداخلية، والحاجة إلى مزيد من المساعدة التقنية والتشريعية.
 

الأمم المتحدة تهديد الإرهاب النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

روجينا وأشرف زكي

إطلالة رومانسية لروجينا رفقة أشرف زكي على البحر

لوسي لو

لوسي لو: الانضمام إلى The Devil Wears Prada2 كان تجربة مليئة بالطاقة

أحمد زعيم

لو وحشتك.. أحمد زعيم يروج لأغنيته الجديد ببوستر وتيزر

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد