انقلاب أتوبيس وردية بشرم الشيخ.. إصابة 18 عاملًا و5 حالات بالعناية المركزة

أُصيب 18 عاملًا تابعين لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، إثر انقلاب أتوبيس الوردية الذي كان يقلهم أثناء عودتهم من العمل بمنطقة نبق السياحية، في حادث أثار حالة من القلق بين العاملين بالقطاع السياحي، فيما دفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بانقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لأحد الفنادق الكبرى بمنطقة نبق، وعلى متنه عدد من العاملين، ما أسفر عن وقوع 18 إصابة متنوعة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث أكدت مصادر طبية أن 5 مصابين جرى إيداعهم داخل العناية المركزة نتيجة تعرضهم لإصابات بالغة، بينما يخضع 13 آخرون للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

وأوضحت المصادر أن الإصابات تنوعت بين كسور بالساقين والقدمين، وجروح قطعية، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، مع استقرار الحالة الصحية لبعض المصابين.

كما أُخطرت الجهات الأمنية وجهات التحقيق لمعاينة موقع الحادث، وكشف ملابساته، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، إلى جانب انتداب لجنة فنية من إدارة مرور جنوب سيناء لبيان الأسباب الفعلية وراء انقلاب الأتوبيس.

وجاءت أسماء بعض المصابين كالتالي: عبدالرحمن السيد السيد، منصور علاء محمد، هيثم جمال محمد، حسن محمد يوسف عيد، محمد محمد عبدالحافظ، محمد صبري إبراهيم، محمود محمد محمود، محمد محمد السيد، أحمد أشرف محمد، عبدالله مصطفى كامل، محمد مصطفى محمد، عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، عبدالله محمد علي، محمد سيد طه، وحسن عبدالناصر، وآخرون.