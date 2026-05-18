قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري
أبو العينين: ليبيا خط أحمر.. ومصر تدعم المؤسسات الليبية
ماسك يتوقع تزايد استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا هذا العام
تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
حادثة مروعة في إسرائيل.. انقطاع التيار الكهربائي بعد تصادم دموي في تل أبيب
نيكولاس ويليامز: الناتو غير مستعد لتداعيات أي مواجهة محتملة مع إيران
انقطاع المياه بهذه المناطق في القاهرة.. الأربعاء
تكبيرات العيد .. وقتها وصيغتها والمأثور عن النبي فيها
دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة
22 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص بكرداسة
حياة كريمة: تمكين اجتماعي واسع يستهدف عشرات الملايين في الريف المصري
أبو العينين: الرئيس السيسي أسهم في وقف مخططات استهدفت هدم الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب أتوبيس وردية بشرم الشيخ.. إصابة 18 عاملًا و5 حالات بالعناية المركزة

صورة أرشيفية لحادث بجنوب سيناء
صورة أرشيفية لحادث بجنوب سيناء
ايمن محمد

أُصيب 18 عاملًا تابعين لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، إثر انقلاب أتوبيس الوردية الذي كان يقلهم أثناء عودتهم من العمل بمنطقة نبق السياحية، في حادث أثار حالة من القلق بين العاملين بالقطاع السياحي، فيما دفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بانقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لأحد الفنادق الكبرى بمنطقة نبق، وعلى متنه عدد من العاملين، ما أسفر عن وقوع 18 إصابة متنوعة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث أكدت مصادر طبية أن 5 مصابين جرى إيداعهم داخل العناية المركزة نتيجة تعرضهم لإصابات بالغة، بينما يخضع 13 آخرون للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

وأوضحت المصادر أن الإصابات تنوعت بين كسور بالساقين والقدمين، وجروح قطعية، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، مع استقرار الحالة الصحية لبعض المصابين.

كما أُخطرت الجهات الأمنية وجهات التحقيق لمعاينة موقع الحادث، وكشف ملابساته، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، إلى جانب انتداب لجنة فنية من إدارة مرور جنوب سيناء لبيان الأسباب الفعلية وراء انقلاب الأتوبيس.

وجاءت أسماء بعض المصابين كالتالي: عبدالرحمن السيد السيد، منصور علاء محمد، هيثم جمال محمد، حسن محمد يوسف عيد، محمد محمد عبدالحافظ، محمد صبري إبراهيم، محمود محمد محمود، محمد محمد السيد، أحمد أشرف محمد، عبدالله مصطفى كامل، محمد مصطفى محمد، عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، عبدالله محمد علي، محمد سيد طه، وحسن عبدالناصر، وآخرون.

جنوب سيناء انقلاب أتوبيس شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

حنان مطاوع

حنان مطاوع عن مشاركتها فى احتفالية فرحة مصر: حسيت إن كلنا عيلة واحدة |خاص

العوضي

العوضي يروج لمسلسله الرمضاني 2027: الأعلى مشاهدة

متحف الفنان الراحل عبد الوهاب الدوكالى

أسرة عبد الحليم تزور متحف الفنان الراحل عبد الوهاب الدوكالي.. صور

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد