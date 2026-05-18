بملايين اليوروهات.. علمية سرقة كبرى لعشرين سيارة فاخرة في قلب باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس واحدة من أضخم عمليات سرقة السيارات الفاخرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما تمكنت مجموعة منظمة من الاستيلاء على نحو 20 سيارة فارهة من مرآب متخصص في حفظ المركبات الراقية، في عملية وصفت بأنها شديدة الاحترافية.

ووفقا للتفاصيل الأولية، وقعت العملية خلال ليلة الأحد إلى الإثنين داخل مرآب تحت الأرض يقع في قلب باريس، ويضم عددا كبيرا من السيارات الرياضية والفاخرة التابعة لعملاء أثرياء، وشملت السيارات المسروقة علامات شهيرة مثل فيراري و لمبورجيني و استون مارتن، إلى جانب سيارات أخرى مرتفعة القيمة، ما رفع الخسائر المقدرة إلى ملايين اليوروهات.

وتشير التحقيقات إلى أن المجموعة المكونة من نحو 15 شخص نجحت في اقتحام المنشأة بعد كسر باب مخصص لعبور المشاة، قبل أن تتسلل سريعا إلى داخل المرآب وتصل إلى مفاتيح السيارات المخزنة بالموقع، وبعد دقائق فقط بدأت السيارات بالخروج تباعا بطريقة منظمة أثارت دهشة السكان دون أن تثير شكوكهم في البداية.

وقال عدد من الشهود إن المشهد بدا طبيعي للغاية، حيث اعتقدوا أن من يقود السيارات هم موظفون تابعون للمرآب أو أصحاب المركبات أنفسهم، خاصة مع خروج سيارات فاخرة مثل سيارات Porsche وسيارات الدفع الرباعي التابعة لـ BMW بشكل متتال ومنظم.

وأضاف شهود العيان أن بعض أفراد العصابة كانوا يتحركون على دراجات نارية حول المنطقة لمراقبة الوضع وتأمين عملية الهروب، ما يشير إلى تخطيط مسبق ودراسة دقيقة لتحركات المكان وإجراءاته الأمنية.

ورغم أن المنشأة كانت تسوق لنفسها باعتبارها مركز عالي التأمين، يعتمد على أنظمة دخول بالبصمة وكاميرات مراقبة وحراسة دورية، فإن العملية كشفت عن ثغرات أمنية كبيرة استغلتها العصابة لتنفيذ السرقة في وقت قياسي.

وأفادت تقارير أمنية بأن بعض المشتبه بهم تم توقيفهم لاحقا بواسطة وحدة مكافحة العصابات، بينما لا تزال السلطات الفرنسية تواصل مطاردة باقي المشاركين في العملية، وسط مخاوف من تهريب السيارات سريعا خارج فرنسا عبر شبكات دولية متخصصة في تجارة السيارات المسروقة.