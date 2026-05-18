ماسك يتوقع تزايد استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا هذا العام

توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla، أن يشهد عام 2026 توسعا ملحوظا في انتشار السيارات ذاتية القيادة داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل أصبح يقترب من مرحلة التحول الكامل.

وخلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو ضمن فعاليات قمة Smart Mobility Summit في تل أبيب، أوضح ماسك أن سيارات ذاتية القيادة تعمل بالفعل في ثلاث مدن بولاية تكساس الأميركية دون الحاجة إلى وجود سائق أو مراقب سلامة داخل المركبة، مشيرا إلى أن هذه التجربة تمثل بداية مرحلة جديدة ستتوسع تدريجيا إلى ولايات ومدن أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار ماسك إلى أن مستقبل القيادة التقليدية قد يقترب من نهايته خلال سنوات قليلة، موضحا أن ما يقرب من 90% من إجمالي الرحلات والتنقلات قد يتم بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل، ما سيجعل قيادة الإنسان للسيارة بنفسه أمر نادر مقارنة بما هو عليه الآن.

إيلون ماسك، مؤسس سبيس إكس،

وأكد أن التطور السريع في تقنيات القيادة الذاتية والاعتماد المتزايد على البرمجيات الذكية سيسهمان في تقليل الحوادث المرورية وتحسين كفاءة النقل، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة.

وكان ماسك قد كشف في أبريل الماضي عن بدء إنتاج سيارة أجرة كهربائية ذاتية القيادة بمقعدين، ضمن خطط تسلا للتوسع في خدمات النقل الذكي، وتم تصميم المركبة الجديدة من دون عجلة قيادة أو دواسات تحكم، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو الاعتماد الكامل على أنظمة القيادة الآلية.

كما نشر ماسك عبر منصة X مقطع فيديو قصير أظهر السيارة أثناء مراحل التصنيع داخل خطوط الإنتاج، مؤكد أن تسلا تركز بشكل متزايد على تطوير الروبوتات وتقنيات القيادة الذاتية، مع توقعات بالحصول على موافقات تنظيمية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

