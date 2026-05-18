4 دول مرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028

قدمت جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي عرضا مشتركا لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها في القارة بمشاركة أربع دول في تنظيم البطولة، وإن لم تكن سابقة على مستوى البطولات القارية عالميا.

وأكد رئيس الاتحاد البوتسواني لكرة القدم طارق بابيتسينج في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن ملف الترشح قدم في الموعد المحدد، معربا عن تفاؤله بحظوظ الملف في الفوز بحق الاستضافة.

ورغم عدم اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سياسة رسمية لتناوب الاستضافة بين مناطق القارة، فإن النسخ الثلاث الأخيرة أُقيمت في وسط وغرب وشمال أفريقيا، بينما تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2027 في شرق القارة، ما يعزز شعور دول الجنوب بأن دورها قد حان.

وقال بابيتسينج: "قدمنا ملفنا في الوقت المحدد لاستضافة البطولة في جنوب القارة، ونمتلك شبكة نقل متطورة وبنية تحتية قادرة على تنظيم بطولة ناجحة".

ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي كأس العالم للكريكيت 2027 وهي تجربة قد تعزز فرص الملف المشترك.

ورغم أن استضافة أربع دول لبطولة قارية أمر غير معتاد، فإنه ليس سابقة تاريخية، إذ أُقيمت بطولة أوروبا 2020 في 11 دولة، كما ستُنظم إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا نسخة 2028 بشكل مشترك.

كذلك استضافت أربع دول آسيوية نسخة كأس آسيا 2007.

وتعد جنوب أفريقيا (1996 و2013) وأنجولا (2010) الدولتين الوحيدتين من منطقة الجنوب الأفريقي اللتين سبق لهما استضافة كأس الأمم الأفريقية.

