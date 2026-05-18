سفير مصر في لومي: القاهرة تحرص على تعزيز التعاون مع توجو لتعميق الشراكة القائمة على التنمية والتكامل

أكد السفير أحمد عيد سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو، حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع توجو في مختلف المجالات، في إطار توجه مصر لدعم علاقاتها مع الدول الأفريقية وتعميق الشراكة القائمة على التنمية والتكامل.

وشدد السفير على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة ولومي، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في توجو عقب الاستقلال عام 1960، كما كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال البلاد؛ ما أسس لعلاقات استراتيجية ممتدة على مدار عقود.

وقال السفير أحمد عيد- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش انعقاد منتدى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بياشارا أفريقيا 2026 في لومي- إن العلاقات المصرية التوجولية شهدت تطوراً مستمراً منذ ستينيات القرن الماضي؛ من خلال الزيارات المتبادلة والتنسيق الدائم بين قيادات ومسؤولي البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات السياسية والدبلوماسية اتسمت دائماً بروح الصداقة والتعاون الوثيق.

وأوضح أن عدداً من كبار المسؤولين التوجوليين حرصوا على زيارة مصر خلال السنوات الماضية، من بينهم رئيس مجلس توجو فور جناسينجبي الذي زار القاهرة عدة مرات بين عامي 2014 و2019، إلى جانب مشاركة وزراء ومسؤولين في عدة فعاليات نظمتها مصر.

وأشار السفير المصري إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 24 مليون دولار، معظمها لصالح الصادرات المصرية، والتي تشمل العديد من المنتجات الصناعية والغذائية، إلى جانب تزايد حضور الشركات المصرية العاملة في السوق التوجولي.

وأضاف أن شركة “السويدي” المصرية تُعد من أبرز الشركات العاملة في توجو، حيث ساهمت في تنفيذ مشروعات مهمة في مجال الطاقة، كما أنشأت شركة "المقاولون العرب" أحد أهم الطرق عام 2017؛ ما يعكس الثقة الكبيرة في الخبرات المصرية داخل السوق الأفريقية.

وأكد السفير أحمد عيد، أن العلاقات بين الشعبين لا تقتصر على التعاون الرسمي فقط، بل تمتد إلى الروابط الإنسانية والثقافية، مشيراً إلى أن المواطن التوجولي يحمل تقديراً كبيراً لمصر وحضارتها العريقة، وهو ما ظهر بوضوح في الاهتمام الواسع بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير ومتابعتها عبر وسائل الإعلام المختلفة.