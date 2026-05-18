الإصابات تضرب كأس العالم 2026.. غياب 17 نجمًا بينهم ثلاثي مصري

فرضت الإصابات نفسها بقوة على استعدادات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بعدما ارتفع عدد الغائبين المؤكدين عن البطولة إلى 17 لاعبًا من أبرز نجوم العالم.

وكان الإسباني فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، أحدث المنضمين إلى قائمة المصابين، عقب تعرضه لكسر في القدم اليمنى، وهي الإصابة التي تستلزم خضوعه لعملية جراحية مع غياب متوقع يمتد لشهرين، لينتهي بذلك حلم مشاركته في المونديال.

وعلى مستوى المنتخبات الأوروبية، تأكد غياب الهولندي تشافي سيمونز بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كما خرج كل من الفرنسي هوجو إيكيتيكي، والإنجليزي جاك جريليش، والألماني سيرج جنابري من حسابات المشاركة بسبب إصابات قوية تعرضوا لها مؤخرًا.

كما تلقى منتخب البرازيل ضربة مزدوجة، بعد إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، إلى جانب غياب المدافع إيدير ميليتاو بسبب تمزق في أوتار الركبة.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، تأكد غياب ثلاثي منتخب مصر محمد حمدي وإسلام عيسى ومصطفى فتحي عن البطولة، بعدما تعرض الأول والثاني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بينما يعاني مصطفى فتحي من كسر في الترقوة.

كما تضم قائمة الغائبين العربيين الأردني يزن النعيمات، والسعودي وليد الأحمد، في ضربة جديدة لمنتخبات المنطقة قبل انطلاق البطولة.

وامتدت الإصابات إلى منتخبات أمريكا الجنوبية وأفريقيا، حيث يغيب الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي بسبب إصابة في الرباط الصليبي، بينما فقد منتخب غانا خدمات مدافعه محمد ساليسو إثر إصابة قوية في الركبة، كما تعرض المنتخب الإسباني لصدمة جديدة بعد إصابة مهاجمه الشاب سامو أجيهوا.

وفي آسيا، انضم الياباني تاكومي مينامينو إلى قائمة الغائبين بعد تعرضه لإصابة قوية مع موناكو الفرنسي، فيما تأكد غياب الإيراني علي جوليزاده بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتثير هذه الإصابات المتتالية حالة من القلق داخل معسكرات المنتخبات المشاركة، خاصة أن نسخة كأس العالم 2026 ستكون تاريخية بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.