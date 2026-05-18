قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري
أبو العينين: ليبيا خط أحمر.. ومصر تدعم المؤسسات الليبية
ماسك يتوقع تزايد استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا هذا العام
تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
حادثة مروعة في إسرائيل.. انقطاع التيار الكهربائي بعد تصادم دموي في تل أبيب
نيكولاس ويليامز: الناتو غير مستعد لتداعيات أي مواجهة محتملة مع إيران
انقطاع المياه بهذه المناطق في القاهرة.. الأربعاء
تكبيرات العيد .. وقتها وصيغتها والمأثور عن النبي فيها
دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة
22 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص بكرداسة
حياة كريمة: تمكين اجتماعي واسع يستهدف عشرات الملايين في الريف المصري
أبو العينين: الرئيس السيسي أسهم في وقف مخططات استهدفت هدم الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أغنية كأس العالم.. "بني آدم" يكشف كواليس التعاون مع شاكيرا

بني آدم - شاكيرا
بني آدم - شاكيرا
سعيد فراج

كشف مغني الراب المغربي أحمد الصغير، الشهير بـ"بني آدم"، في لقاء خاص مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern MTI، والذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، عن كواليس تعاونه مع شاكيرا في أغنية كأس العالم Dai Dai.

قال بني آدم في لقاء أجراه أحمد حتحوت: "بدأ الأمر منذ 3 سنوات، عندما تواصل معي صديقي المقرب أليكس كاستيو، المدير الموسيقي الخاص بشاكيرا".

وأضاف: "من وقت لآخر، كان يطلب مني أفكارًا لمشاريع مختلفة، وأرسلت له الألبوم الذي كنت أعمل عليه، واستمع إليه برفقة شاكيرا، فأُعجبت بالألحان وطلبت منه أن يرسل لي نسخة تجريبية من أغنية كأس العالم".

وأشار قائلا: "أرسلوا لي مقطوعتين موسيقيتين، وعملت على التوزيعين ثم نسيت الأمر، وبعدها بـ4 أشهر، أخبرني أليكس أن فكرتي تم قبولها، لم أذهب إلى الاستوديو معهم، وقمت بكل شيء من المغرب عبر واتساب".

وعلق بني آدم على ذكر شاكيرا لنجم كرة القدم محمد صلاح ضمن كلمات الأغنية، قائلًا: "لست المسؤول عن ذكر اسمه، ولكني متأكد أن باقي كتّاب الأغنية من محبي كرة القدم، ولهذا تم اختيار اسمه، ومحمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، لذلك كان الأمر منطقيًا".

وكشف بني آدم عن تعاون مقبل مع المغني مروان موسى، قائلا: "زرت القاهرة لأول مرة هذا العام، وقابلت فنانين مذهلين، وهي مدينة جميلة وشعبها جميل، كما عملت مع أحد أعظم الفنانين، مروان موسى، وأصبحنا أصدقاء مقربين، سيكون التعاون جزءًا من ألبومي القصير مع المغني الفرنسي لارتيست".
 

أحمد الصغير الراب بني آدم شاكيرا أغنية كأس العالم كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يجتمع بنظيره الفنلندي لبحث تعزيز التعاون المشترك

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف عن جلسة لمجلس الزمالك خلال أيام.. فما السبب

كاف

كاف يعلن تصنيف المنتخبات قبل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا.. موقف مصر

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد