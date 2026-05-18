بعد أغنية كأس العالم.. "بني آدم" يكشف كواليس التعاون مع شاكيرا

كشف مغني الراب المغربي أحمد الصغير، الشهير بـ"بني آدم"، في لقاء خاص مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern MTI، والذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، عن كواليس تعاونه مع شاكيرا في أغنية كأس العالم Dai Dai.

قال بني آدم في لقاء أجراه أحمد حتحوت: "بدأ الأمر منذ 3 سنوات، عندما تواصل معي صديقي المقرب أليكس كاستيو، المدير الموسيقي الخاص بشاكيرا".

وأضاف: "من وقت لآخر، كان يطلب مني أفكارًا لمشاريع مختلفة، وأرسلت له الألبوم الذي كنت أعمل عليه، واستمع إليه برفقة شاكيرا، فأُعجبت بالألحان وطلبت منه أن يرسل لي نسخة تجريبية من أغنية كأس العالم".

وأشار قائلا: "أرسلوا لي مقطوعتين موسيقيتين، وعملت على التوزيعين ثم نسيت الأمر، وبعدها بـ4 أشهر، أخبرني أليكس أن فكرتي تم قبولها، لم أذهب إلى الاستوديو معهم، وقمت بكل شيء من المغرب عبر واتساب".

وعلق بني آدم على ذكر شاكيرا لنجم كرة القدم محمد صلاح ضمن كلمات الأغنية، قائلًا: "لست المسؤول عن ذكر اسمه، ولكني متأكد أن باقي كتّاب الأغنية من محبي كرة القدم، ولهذا تم اختيار اسمه، ومحمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، لذلك كان الأمر منطقيًا".

وكشف بني آدم عن تعاون مقبل مع المغني مروان موسى، قائلا: "زرت القاهرة لأول مرة هذا العام، وقابلت فنانين مذهلين، وهي مدينة جميلة وشعبها جميل، كما عملت مع أحد أعظم الفنانين، مروان موسى، وأصبحنا أصدقاء مقربين، سيكون التعاون جزءًا من ألبومي القصير مع المغني الفرنسي لارتيست".

