أسرار الصفقة الأمريكية الإيرانية.. التفاصيل الكاملة لخطة طهران بشأن وقف الحرب

كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن تفاصيل المقترح الإيراني لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، بضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد طهران، تسببت في مقتل المرشد علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة الآخرين.

وأوضحت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر لم تسمها أن باكستان نقلت إلى الولايات المتحدة، مقترحًا إيرانيًا معدلًا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من ضيق الوقت وتعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، رغم استمرار وقف إطلاق النار الهش منذ أسابيع.

وأشارت رويترز، نقلا عن مصدر باكستاني مطلع على جهود الوساطة، إلى أن إسلام آباد سلمت الجانب الأمريكي نسخة محدثة من الطرح الإيراني، دون الكشف عن تفاصيله.

وأضافت الوكالة الإخبارية، "ليس لدينا الكثير من الوقت"، في إشارة إلى صعوبة تضييق فجوات الخلاف بين الطرفين.

وفي نفس السياق، كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة وافقت حتى الآن على الإفراج عن 25% فقط من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وفق جدول زمني محدد، في إطار المناقشات الجارية بين الجانبين بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات أوسع.

وأوضح أن واشنطن أبدت قدرًا من المرونة خلال المفاوضات، بما في ذلك الملفات المتعلقة بحدود البرنامج النووي الإيراني، بينما لا تزال طهران تطالب بالإفراج الكامل عن جميع أموالها المجمدة بالخارج.

وأضاف أن المقترح الإيراني المعدل، الذي نُقل إلى الجانب الأمريكي عبر الوساطة الباكستانية، يتضمن مطالب بإنهاء دائم للحرب، ورفع العقوبات، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل كامل.

وأشار إلى أن إيران تفضل تأجيل مناقشة ملفها النووي إلى مراحل لاحقة من التفاوض، بعد التوصل أولًا إلى تفاهمات تتعلق بوقف الحرب والعقوبات والضمانات الأمنية