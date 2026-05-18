شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري

انتهي الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد غزب المحلة ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وألغى حكم الفار هدف التقدم لغزل المحلة عن طريق رشاد العرفاوي في الدقيقة 24 بداعي وجود لمسة يد على لاعب المحلة .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمود علاء، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: محمد توني، محمود دونجا، محمود عماد.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إيمانويل إيبوكا، محمد مجدي أفشة.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، موري توريه

الوسط: معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو

الهجوم: محمود صلاح، جيمي موانجا