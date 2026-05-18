منعوه من دخول المحل بتاعه.. القبض على 3 أشخاص في أسيوط بسبب لهو الأطفال

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب ومنعه من دخول المحل المملوك له بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ديروط بأسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك محل"مصاب بجروح قطعية متفرقة " – مقيم بدائرة المركز)، وبسؤاله قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص) لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض بحوزة أحدهم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم ( 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .