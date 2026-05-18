اعرف الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري

تعد الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري من الأمور الأساسية التي يجب على أى شخص تعلمها.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم الاسعافات الاولية للاجهاد الحراري.

الاسعافات الأولية

يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى ضربة حرارة إذا لم يُعالج، وهي حالة تهدد الحياة فإذا كنت تشك بإصابة شخص ما به فعليك اتباع هذه الخطوات فورا:

انقل الشخص خارج المكان الحار إلى مكان ظليل أو مُكيف.

اجعل الشخص يستلقي على ظهره مع رفع الساقين والقدمين قليلاً.

انزع الملابس الضيقة أو الثقيلة.

اجعل الشخص يشرب ماءً باردًا أو أحد المشروبات الرياضية التي تحتوي على الكهارل أو المشروبات غير الكحولية الأخرى الخالية من الكافيين.

برِّد جسم الشخص المصاب عن طريق رشه بالماء الفاتر أو مسح جسمه باسفنجة مبللة بماء فاتر مع تهويته.

راقب حالة الشخص بعناية.

تنبيه

اتصل بالطبيب إذا تفاقمت الأعراض أو إذا لم يتحسن الشخص المصاب بعد إجراءات الإسعافات الأولية.