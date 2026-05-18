الحمصاني: توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنارة في لوحات الإعلانات

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرارات الترشيد التي تم اقرارها في بداية الحرب على ايران كان من ضمنها توفير الطاقة في اعمدة الانارة.



وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن التعليمات اطفاء لوحات الاعلانات، مشيرا إلى أن سيتم متابعة هذا الأمر والتعامل معه بلاشك.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ترشيد الانارة في لوحات الاعلانات واي عدم التزام سيتم التعامل معه.