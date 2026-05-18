ضبط سيارة جامبو محملة بـ13 طن دواجن نافقة في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري من ضبط سيارة نقل "جامبو" محملة بـ 13 طناً من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني.

وجاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور ، وتعليمات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف سامح شبل مدير مديرية التموين، والدكتور خالد البوهي، وكيل المديرية، وعبد المقصود رجب مدير إدارة الرقابة التموينية.

وتشكلت الحملة التموينية المكبرة بالتعاون مع رجال مباحث التموين بكفر الشيخ تحت إشراف العقيد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وبقيادة ميدانية ضمت محمد عبدالقوي، مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، والدكتور صبحي عماد مدير المجازر، والدكتور الششتاوي محمد مدير التفتيش على اللحوم.

وعقب تمكن الحملة من ضبط السيارة والمضبوطات الفاسدة، تم تحرير المحضر رقم 6509 لسنة 2026 جنح مركز كفر الشيخ.