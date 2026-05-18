أسامة كمال: بنستورد الغاز عشان الكهرباء برقم كبير.. وعندنا الطاقة الشمسية بديل مهم

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المنازل موجود في كل دول العالم، مضيفا أنه يجب تطبيق هذا الأمر في مصر.

ووجه المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التصميم على تطبيق نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2028 بدلا من 2030.

وتابع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن :"بنستورد الغاز عشان الكهرباء برقم كبير، وعندنا الطاقة الشمسية بديل مهم".